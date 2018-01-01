Мухаммед бен Салман - самая страшная проблема Трампа на Ближнем Востоке

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Саудовская Аравия заявила о запрете посещения страны для израильтян
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Показания Болтона могут повлиять на процесс импичмента Трампа
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По "Турецкому потоку" поставлен первый миллиард кубометров газа
27.01 18:56
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27.01 18:33
Рынок США: покупатели больше не справляются
27.01 17:54
Планы Европы по введению углеродного налога могут помешать торговой сделке с США
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Володин призвал развивать торговлю с Ираном и защищать взаимные инвестиции
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АСИ представит новый рейтинг инвестиционной привлекательности регионов на ПМЭФ
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В ЕС предупредили Великобританию о рисках обрыва торговых отношений
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Российские компании увеличат выплаты по внешнему долгу на 14% в I квартале
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Рубрики: Ближний Восток, США и Канада
Метки: США, Саудовская Аравия, Трамп, Мухаммед бен Салман
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27.01 23:33
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