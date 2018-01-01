Мухаммед бен Салман - самая страшная проблема Трампа на Ближнем Востоке

У США есть большая проблема на Ближнем Востоке. Зовут ее Мухаммед бен Салман.

Москва, 27 января - "Вести.Экономика".Молодого кронпринца Саудовской Аравии однажды похвалил обозреватель New York Times Томас Фридман, однако теперь о нем снова пишут все СМИ, и снова в негативном тоне.На прошлой неделе вышло сообщение о том, что Саудовская Аравия взломала сотовый телефон основателя Amazon Джеффа Безоса, а затем попыталась шантажировать мультимиллиардера, пытаясь заставить его прекратить критику королевства. Все это со стороны больше напоминало шпионский роман Тома Клэнси. И тем не менее это происходило в реальности."Согласно полученным нами данным кронпринц участвовал в операции с Безосом с целью повлиять если не на молчание, то на репортажи Washington Post о Саудовской Аравии, - писали специальные докладчики ООН Агнес Калламар и Дэвид Кэй. - Эти утверждения подтверждают и другие сообщения, из которых становится понятно, что за предполагаемыми противниками и всеми, кто несет стратегическое значение для властей Саудовской Аравии, велось целенаправленное наблюдение".Спустя два дня после публикации результатов ООН Спенсер Акерман из Daily Beast сообщил о другой схеме. Пытаясь заставить замолчать 27-летнего саудита Абдулрахмана Альмутайри, агент Саудовской Аравии отправился в США вместе с отцом Альмутайри, чтобы оказать давление на активиста социальных сетей и заставить его вернуться в королевство. Эту операцию сорвали агенты ФБР, которые перехватили пару в международном аэропорту Лос-Анджелеса и отправили их обратно.Королевский суд Саудовской Аравии яростно отрицал причастность к взлому телефона Безоса. Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне назвало обвинения Безоса "абсурдными". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд использовал то же выражение, когда его спросили об этом во время Всемирного экономического форума в Давосе.И эти официальные лица представляют ту же самую страну, которая неоднократно настаивала на том, что во время пятилетних бомбардировок Саудовской Аравии в Йемене были предприняты усилия, чтобы избежать жертв. И все эти объяснения можно спокойно поставить под сомнение, учитывая свидетельства Совета ООН по правам человека, Группы экспертов ООН, Генерального секретаря ООН, Human Rights Watch. Это та же страна, которая пыталась обмануть весь мир, утверждая, что обозреватель Washington Post Джамал Хашогги покинул консульство Саудовской Аравии в Стамбуле в целости и сохранности. В реальности Хашогги зарезали саудовские агенты, прилетевшие в Турцию специально, чтобы заставить его замолчать и прекратить его критику деятельности кронпринца. Центральное разведывательное управление с большой уверенностью утверждало бы, что приказ об убийстве Хашогги отдал бен Салман. Эр-Рияд решительно отверг причастность к смерти Хашогги, несмотря на все доказательства, представленные за последний год.Бросать в тюрьму диссидентов, выдвигать против них абсурдные обвинения, скрывать правду об этих злоупотреблениях властью — на Ближнем Востоке все по-прежнему, ничего нового. Каждое правительство в регионе в той или иной форме проводит репрессии. Президент Египта Абдель Фатх аль-Сиси провел настолько жестокие расправы внутри страны, что после них 30-летнее правление Хосни Мубарака покажется периодом подающего надежды либерализма. К слову сказать, 60 тыс. человек были арестованы за некоторую форму политического инакомыслия, с того момента как Сиси провел успешный переворот против администрации Мухаммеда Мурси.Турция, союзник по НАТО, стала одним из основных тюремщиков журналистов в мире. Режим Асада не терпит никакой оппозиции. Он готов бомбить целые города, стирая их в пыль, а не проводить какие-либо значимые политические реформы, которые могут привести к ослаблению его влияния. Иран - настоящий эксперт в подавлении демонстраций. Он убил сотни иранцев в конце прошлого года во время протестов по поводу повышения цен на топливо. За последние несколько месяцев иракское правительство уничтожило сотни протестующих, разочарованных маразматичной политикой страны и печальными условиями жизни. Не стоит ожидать, что Саудовская Аравия поступит иначе, чем другие авторитарные силы региона.В этом вся суть: Саудовская Аравия не особенная. Это ничем не примечательное, очередное деспотичное правительство в океане таких же деспотичных правительств. С тех пор как бен Салман занял пост министра обороны в 2015 г., саудиты оказали такое же дестабилизирующее влияние на региональный порядок, как и Иран. Иран вмешивается в дела Сирии, Ирака, Ливана, Йемена и любой другой страны, если Тегеран в них заинтересован. Все 4 страны — конкуренты для Саудовской Аравии, последнюю из которых — Йемен — разбомбили почти до основания "благодаря" тому, что саудовские пилоты либо не умеют попадать в цель, либо им вообще нет дела до жертв среди гражданского населения.Администрация Трампа и Вашингтон слишком долго ходили на цыпочках перед саудовской монархией. Американские чиновники не задевают королевский суд, опасаясь, что саудиты отвернутся от США и переключат свою преданность на Россию и Китай. Тот факт, что эти опасения страшно преувеличены, снова и снова упускается из виду.Конечно, никто не рекомендует разорвать американо-саудовские отношения. Это было бы непродуктивно, не в последнюю очередь потому, что у Вашингтона и Эр-Рияда есть общие интересы в контртеррористическом и энергетическом пространстве.Но было бы здорово, если бы кто-то в Белом доме понял основную динамику американо-саудовских отношений. Эр-Рияд не старший партнер в этих отношениях: Саудовская Аравия нуждается в США гораздо больше, чем США нуждаются в Саудовской Аравии.Пока это не поймут, Вашингтон рискует неправильно воспринимать то, насколько минимально США должны быть заинтересованы в Ближнем Востоке. И насколько ненужным и безрассудным является попытка всегда защищать Саудовскую Аравию.