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      Бразилия решила не вступать в ОПЕК

      01:07Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика" Бразилия решила пока не вступать в ОПЕК, так как она стремится увеличить добычу нефти, отмечает Bloomberg, ссылаясь на слова министра энергетики Бенту Альбукерке.

      «Идея в том, чтобы просто увеличить производство и расширить участие в международном нефтегазовом рынке. Однако Бразилия не собирается присоединяться к ОПЕК или любой другой ассоциации, группе производителей нефти и газа. Мы не хотим ограничений, нам нужно увеличить производство», - заявил Альбукерке в интервью Bloomberg.

      Интересно, что именно Альбукерке в начале месяца заявил агентству Reuters, что Бразилия начнет переговоры с ОПЕК, чтобы обсудить вопрос о присоединении к картелю в конце этого года.

      Но теперь министр заявил, что даже если переговоры пройдут успешно, Бразилия не присоединится к картелю в этом году.

      Говорят, что эта идея возникла у президента Бразилии Жаира Больсонаро. В прошлом году он заявил, что главный производитель и фактический лидер ОПЕК Саудовская Аравия неофициально призвал Бразилию вступить в организацию.

      «Я очень хотел бы, чтобы Бразилия стала членом ОПЕК», - заявил Больсонаро на Future Investment Initiative 2019 в Эр-Рияде в октябре.

      Несмотря на то, что последние планы состоят в том, чтобы не вступать в картель, Альбукерке заявил агентству Bloomberg, что Бразилия открыта для диалога с ОПЕК по энергетическим вопросам. В то же время страна запросит отзывы о нефтяных тендерах от международных нефтяных компаний.

      «У Petrobras есть много нефти и много областей, которые можно эксплуатировать, но у нее недостаточно средств, чтобы проводить разведку всех этих областей. У Petrobras есть предел. Поэтому мы хотим повысить привлекательность компании для инвестирования», - сказал министр Bloomberg.

      В прошлом году Бразилия побила рекорд по добыче нефти. Ее годовой объем впервые превысил отметку в 1 млрд баррелей. Среднесуточное значение составило 3,106 млн баррелей. Ожидается, что в ближайшие годы Бразилия станет пятым крупнейшим производителем нефти в мире.

      Рубрики: Латинская Америка

      Метки: ОПЕК, Бразилия

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