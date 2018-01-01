Бразилия решила не вступать в ОПЕК

Бразилия решила пока не вступать в ОПЕК, так как она стремится увеличить добычу нефти, отмечает Bloomberg, ссылаясь на слова министра энергетики Бенту Альбукерке.

Москва, 28 января - "Вести.Экономика"«Идея в том, чтобы просто увеличить производство и расширить участие в международном нефтегазовом рынке. Однако Бразилия не собирается присоединяться к ОПЕК или любой другой ассоциации, группе производителей нефти и газа. Мы не хотим ограничений, нам нужно увеличить производство», - заявил Альбукерке в интервью Bloomberg.Интересно, что именно Альбукерке в начале месяца заявил агентству Reuters, что Бразилия начнет переговоры с ОПЕК, чтобы обсудить вопрос о присоединении к картелю в конце этого года.Но теперь министр заявил, что даже если переговоры пройдут успешно, Бразилия не присоединится к картелю в этом году.Говорят, что эта идея возникла у президента Бразилии Жаира Больсонаро. В прошлом году он заявил, что главный производитель и фактический лидер ОПЕК Саудовская Аравия неофициально призвал Бразилию вступить в организацию.«Я очень хотел бы, чтобы Бразилия стала членом ОПЕК», - заявил Больсонаро на Future Investment Initiative 2019 в Эр-Рияде в октябре.Несмотря на то, что последние планы состоят в том, чтобы не вступать в картель, Альбукерке заявил агентству Bloomberg, что Бразилия открыта для диалога с ОПЕК по энергетическим вопросам. В то же время страна запросит отзывы о нефтяных тендерах от международных нефтяных компаний.«У Petrobras есть много нефти и много областей, которые можно эксплуатировать, но у нее недостаточно средств, чтобы проводить разведку всех этих областей. У Petrobras есть предел. Поэтому мы хотим повысить привлекательность компании для инвестирования», - сказал министр Bloomberg.В прошлом году Бразилия побила рекорд по добыче нефти. Ее годовой объем впервые превысил отметку в 1 млрд баррелей. Среднесуточное значение составило 3,106 млн баррелей. Ожидается, что в ближайшие годы Бразилия станет пятым крупнейшим производителем нефти в мире.