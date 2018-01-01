Цунами коронавируса накрыло мировые рынки

Коронавирус прошелся по финансовым рынкам словно цунами. Инвесторы в панике избавляются от активов.

Zerohedge

Москва, 28 января - "Вести.Экономика".Американские индексы пережили худший день с октября. Фондовые индикаторы потеряли более 1% впервые за 76 торговых сессий - как раз с того момента, когда ФРС запустила новые стимулирующие программы.Инвесторы спасаются бегством, продавая все рисковые активы. Убежищем выступают казначейские облигации США и золото.Досталось и российскому рынку: "голубые фишки" завершили день в глубоком минусе. Акции Сбербанка потеряли почти 4%, "Газпром" подешевел на 3%, ВТБ - на 2,5%. Одним из главных аутсайдеров стал "Аэрофлот".Вслед за котировками авиаперевозчиков по всему миру под распродажи попал и российский флагман: его капитализация рухнула более чем на 3,5%, хотя в моменте потери достигали 5%.Инвесторы ожидают резкого сокращения перевозок на фоне распространения вируса. Накануне Минтранс КНР уже заявил, что на 25 января число туристических поездок внутри страны сократилось почти на 30%.Один из любимых объектов вложения глобальных инвесторов - ОФЗ - также попал под раздачу. Цены российских гособлигаций просели на максимальную величину со 2 августа.Не выдержал и рубль. После бурного укрепления в начале года российская валюта перешла в режим свободного падения. Доллар и евро на Московской бирже прибавили по 90 коп. Ослабление рубля связано не только с уходом от рисков, но и с обвальным падением цен на нефть.В понедельник цены на "черное золото" потеряли еще около 3%, а падение от максимумов начала года составляет уже 17%. Баррель смеси Brent сейчас стоит уже менее $59 - это минимумы с начала октября.Теперь все ждут решения Всемирной организации здравоохранения, считают эксперты. Если она объявит эпидемию глобальной чрезвычайной ситуацией, это будет означать новые ограничения на мировую торговлю и перемещения, а значит, по мировой экономике будет нанесен еще один удар.