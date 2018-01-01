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      Компания Boeing получила больше, чем рассчитывала

      03:37Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Вместо запланированных $10 млрд компания смогла получить от кредиторов $12 млрд.

      Фото: Boeing/Facebook

      Boeing смогла занять у банков на $2 млрд больше запланированного. Как писали ранее "Вести. Экономика", авиапроизводитель вел с кредиторами переговоры по получению займов на $10 млрд, что позволило бы компании удержаться на плаву в непростой период, связанный с запретом на полеты флагмана Boeing 737 MAX и другими претензиями.

      В результате американский аэрокосмический гигант добился того, что BoFa, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo и Morgan Stanley согласились продлить финансирование в форме займа с отсрочкой погашения сроком на два года, сообщает FT со ссылкой на источники, знакомые с результатами переговоров. Это позволит Boeing часть средств отложить на потом, не расходуя все займы сразу.

      В прошлом году авиагигант уже занял $5 млрд из-за постоянно растущих расходов при одновременном падении доходов. Главный источник головной боли руководства Boeing, модель 737 MAX, стоит в среднем $100 млн каждая. После того как все страны запретили полеты на этих лайнерах из-за двух авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек, многие заказчики начали приостанавливать и расторгать контракты на поставку этих самолетов. А Boeing продолжала их делать: производство было приостановлено только в январе этого года, до этого конвейеры "работали в стол".

      При этом повторная сертификация 737 MAX явно затягивается: регуляторы отметили, что прогресс, безусловно, есть, но к коммерческой эксплуатации вернуться можно будет не раньше середины года. Простой влетает Boeing в копеечку не только из-за отсутствия покупателей: компании приходится оплачивать хранение самолетов. Плюс деньги нужны на урегулирование судебных разбирательств с клиентами, компенсации.

      По оценкам Fitch Ratings, Boeing почти удвоила свой долг до $27 млрд в 2019 г. Ожидается, что в I квартале компания продолжит буквально сжигать деньги, а ведь еще нужно как-то расплатиться с долгами на $1 млрд.

      Кроме того, компания, как писали ранее "Вести. Экономика", уже получила одобрение бразильского регулятора на создание СП с Embraer. В случае если зеленый свет даст и европейский регулятор, нужно будет заплатить обещанные за 80% коммерческого подразделения бразильского авиапроизводителя $4,2 млрд.

      Тем не менее неделей ранее новый глава Boeing Дэвид Кэлхун заявил, что компания будет продолжать выплачивать дивиденды, "если не произойдет каких-либо существенных изменений".

      Рубрики: США и Канада, Транспорт и туризм

      Метки: США, Morgan Stanley, Boeing, кредитование, Citigroup, Wells Fargo, Embraer, JPMorgan Chase, 737 MAX, BoFa

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