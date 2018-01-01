"ЛУКОЙЛ" хочет расширить ресурсную базу в России

Компания попросила предоставить три неразведанных участка на Каспии для геологического изучения.

Фото: Минэнерго РФ

Москва, 28 января - "Вести.Экономика".По информации "Коммерсанта", глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов обратился с соответствующей просьбой к президенту РФ Владимиру Путину. Речь идет об участках "Тюлений-1", "Тюлений-2", "Тюлений-3" в районе острова Тюлений на шельфе Каспийского моря.Как сообщает издание со ссылкой на письмо Алекперова, в нем подчеркивается, что дочерняя структура "ЛУКОЙЛа" ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" "испытывает дефицит в новых геологоразведочных проектах". Газета отмечает, что 17 января Владимир Путин поставил на письме резолюцию главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с формулировкой "проработать и доложить". В нефтяной компании и министерстве информацию изданию не прокомментировали."Для получения этих участков Вагит Алекперов предлагает воспользоваться заявительным принципом, который был введен Минприроды в 2016 г. Суть в том, что после обращения недропользователя Минприроды может лицензировать желаемую площадь и предоставить ее для геологического изучения без торгов, при условии если на такие участки нет других претендентов", - поясняет издание.Вагит Алекперов в своем письме напоминает о том, что с 1995 г. "ЛУКОЙЛ" пробурил 26 поисково-разведочных скважин на Каспии и по итогам разведки открыл месторождения Хвалынское, 170 км, имени Корчагина, Филановского, Кувыкина, Грайфера с запасами более 1 млрд тонн условного топлива. К 2019 г. объем накопленных инвестиций в проекты каспийского шельфа составил 381,5 млрд руб. И, как пишет Вагит Алекперов, в ближайшие три года "ЛУКОЙЛ" планирует пробурить четыре поисковые скважины и выполнить 3D-сейсмику в 3 тыс. кв. км. Сейчас компания "ЛУКОЙЛ" ведет разработку только на месторождениях Корчагина и Филановского в российском секторе Каспия.