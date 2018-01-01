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      МВД оценило ежегодный приток мигрантов в Россию

      03:39Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Ежегодно в страну прибывает 16,5-17 млн человек. Некоторые даже получают гражданство.

      Фото: Мигрант.ру

      Как сообщила "Известиям" руководитель главного управления по вопросам миграции МВД РФ, генерал-майор полиции Валентина Казакова, в этом году гражданами России стали почти 500 тыс. иностранцев и лиц без гражданства.

      "Ежегодный приток мигрантов на территорию России стабилен на протяжении последних лет и составляет порядка 16,5-17 млн. Ежедневно на территории России находятся примерно 10 млн иностранцев. В основном это граждане СНГ - примерно 70%. Также прибывают к нам и европейцы, и граждане других государств. Приезжают в Россию и с частными визитами, и просто туристы, и на работу", - пояснила генерал-майор.

      Она отметила, что снижению числа незаконных мигрантов способствует "упрощение отдельных процедур и открытость приобретения различных статусов".

      "После введения патентной системы для граждан СНГ из теневого сектора экономики вышло значительное количество человек. В год мы оформляем около 1,7 млн патентов. Это дает в бюджеты субъектов примерно 60 млрд руб. Да и сами иностранные граждане чувствуют себя свободно: получив разрешительные документы, они могут хорошо работать. Следующий значимый момент - это разрешение на работу для высококвалифицированных специалистов", - сообщила Казакова.

      При этом представитель МВД отметила рост количества иностранных граждан, получающих российские паспорта.

      "Если сравнивать эту цифру с 2018 г., когда это было 270 тыс., то мы понимаем, что количество желающих увеличилось на 85%. В первую очередь это граждане Украины. Они составляют значительную часть получивших гражданство, это около 300 тыс. человек. На втором месте - это граждане Казахстана: примерно 51 тыс. Дальше идут граждане Таджикистана, Молдовы, Узбекистана, Армении", - рассказала Казакова, отметив, что "мигранты тоже играют роль" в решении российской демографической проблемы, и добавив, что большая часть из полумиллиона новоиспеченных граждан РФ - трудоспособное население.

      Рубрики: Регионы России

      Метки: Россия, МВД, демография, гражданство, мигранты, незаконная миграция

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