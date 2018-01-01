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      Коронавирус дошел до Германии

      03:45Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Ранее пневмонию нового типа обнаружили во Франции.

      Фото: SASCHA STEINBACH/EPA-EFE

      2019-nCoV теперь и в Европе: первый случай заражения новым коронавирусом был зарегистрирован в Германии. Это подтвердили в Министерстве здравоохранения Баварии. Как сообщает DW, заболевший мужчина проживает в 25 км от Мюнхена, в районе Штарнберг. Сейчас он изолирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

      Германия стала второй европейской страной, в которую пришел коронавирус. В минувшие выходные 2 случая заражения были зафиксированы во Франции: в Бордо и в Париже. При этом, как отмечает France Info, первый заболевший, из Бордо, недавно вернулся из поездки по Китаю, где проезжал через город Ухань, с которого, как предполагается, и началось распространение опасного вируса. Издание добавляет, что мужчина контактировал с десятком человек.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", заболевание распространяется стремительно: случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США и Канаде. В Гонконге выявлено восемь подтвержденных случаев заражения, в Макао – семь, на Тайване – пять.

      В самом же Китае, по информации Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, по состоянию на утро 28 января общее число заболевших "уханьской пневмонией" достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

      Рубрики: Европа, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Япония, Австралия, Канада, Китай, Франция, Гонконг, Южная Корея, Малайзия, Макао, Непал, Германия, коронавирус, 2019-nCoV

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