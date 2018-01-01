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      Бразильский регулятор одобрил сделку Boeing - Embraer

      03:46Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Американский авиапроизводитель хочет купить 80% подразделения коммерческой авиации бразильского гиганта.

      Фото: Embraer/Facebook

      Бразильский регулятор одобрил сделку между Boeing и Embraer. Стратегическое партнерство американского и бразильского авиапроизводителей предполагает создание двух совместных предприятий.

      Во-первых, Boeing покупает за $4,2 млрд 80% коммерческого и сервисного подразделения Embraer. Как писали ранее "Вести. Экономика", стоимость нового предприятия, которое должно заниматься исключительно строительством гражданских самолетов, оценивается в $5,26 млрд. Во-вторых, компании создадут СП для продвижения и вывода на новые рынки самолета средней дальности Embraer KC-390. Доли в этом совместном предприятии партнеры поделят почти пополам: 51% Embraer и 49% Boeing.

      Административный совет по экономической защите Бразилии решил, что сотрудничество двух гигантов не окажет негативного влияния на конкуренцию на рынке. Напротив, расширение портфеля Boeing позволит потеснить занявшую доминирующее положение Airbus. Однако европейский регулятор, который также должен оценить перспективы сделки, может решить иначе. Об этом он объявит до 30 апреля.

      Рубрики: США и Канада, Латинская Америка, Транспорт и туризм

      Метки: США, Boeing, Бразилия, СП, сделка, Embraer, Embraer KC-390

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