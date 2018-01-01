В китайском Тяньцзине объявлен режим "военного времени"

Борьба с коронавирусом будет вестись под военизированным управлением.

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Москва, 28 января - "Вести.Экономика".Власти китайского города Тяньцзиня в связи с распространением нового типа коронавируса запускают режим "военного времени". Как сообщает газета "Жэньминьжибао" со ссылкой на местный комитет по вопросам здравоохранения, согласно новому режиму для лечения "уханьской пневмонии" в городе будет создан единый госпиталь​​​.Лечебное учреждение возглавит один из руководителей городского комитета по вопросам здравоохранения. Управление учреждением будет военизированным: в зоне лечебного отделения будет организовано 500 медицинских взводов.По состоянию на 28 января в общей сложности в Тяньцзине зарегистрировано 23 случая заражения пневмонией, которую вызывает вирус 2019-nCoV. 17 человек находятся в тяжелом состоянии, у шестерых - легкие симптомы. Летальных исходов пока не зафиксировано.Как писали ранее "Вести. Экономика", вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце декабря. По состоянию на утро 28 января Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил о заболевших "уханьской пневмонией", из них 106 человек скончались.Случаи заражения стремительно распространяющимся вирусом зафиксированы также в Южной Корее, Австралии, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Германии и Канаде.