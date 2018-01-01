ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      В китайском Тяньцзине объявлен режим "военного времени"

      03:52Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Борьба с коронавирусом будет вестись под военизированным управлением.

      Фото: SU YANG/EPA-EFE

      Власти китайского города Тяньцзиня в связи с распространением нового типа коронавируса запускают режим "военного времени". Как сообщает газета "Жэньминьжибао" со ссылкой на местный комитет по вопросам здравоохранения, согласно новому режиму для лечения "уханьской пневмонии" в городе будет создан единый госпиталь​​​.

      Лечебное учреждение возглавит один из руководителей городского комитета по вопросам здравоохранения. Управление учреждением будет военизированным: в зоне лечебного отделения будет организовано 500 медицинских взводов.

      По состоянию на 28 января в общей сложности в Тяньцзине зарегистрировано 23 случая заражения пневмонией, которую вызывает вирус 2019-nCoV. 17 человек находятся в тяжелом состоянии, у шестерых - легкие симптомы. Летальных исходов пока не зафиксировано.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце декабря. По состоянию на утро 28 января Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил о заболевших "уханьской пневмонией", из них 106 человек скончались.

      Случаи заражения стремительно распространяющимся вирусом зафиксированы также в Южной Корее, Австралии, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Германии и Канаде.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, Тяньцзинь, коронавирус, уханьская пневмония, 2019-nCoV, режим "военного времени"

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить