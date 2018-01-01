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      Возвращение нерезидентов: российский рынок поднялся до докризисного уровня

      03:55Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". По итогам 2019 г. объем вложений иностранных фондов достиг $83,3 млрд.

      Фото: Сергей Ильницкий/EPA

      В 2013, докризисном, году показатель составил $85,6 млрд. Как отмечает "КоммерсантЪ" со ссылкой на Мосбиржу и ThomsonONE, результат 2019 г. на 22% превышает итоги 2018 г. В общем объеме вложений доля фондов из США и Канады в прошлом году составила 54%, Великобритании - 20%, Европы - 24%.

      "Мы видим возвращение на наш рынок всех крупнейших инвесторов, многие из которых долгосрочные", - цитирует издание директора по связям с инвесторами Московской биржи Антона Терентьева. Он добавил, что в глазах международных инвесторов уровень риска инвестиций в российский рынок сильно снизился за последнее время, при этом российские акции относительно недорогие и предлагают отличную дивидендную доходность.

      С 2013 по 2019 гг. капитализация российского рынка в рублях выросла вдвое, однако в долларовом эквиваленте рост составил лишь 5%, достигнув $813 млрд. Доля иностранных фондов в российских активах с 2013 г. практически не меняется: в 2019 г. она составила чуть больше 10%, тогда как в "докризисном году" - 11%. При этом динамика доли иностранных фондов в 2018–2019 гг. в капитализации российского рынка с учетом free-float более наглядна. При годовом росте капитализации на 45% доля иностранных фондов снизилась с 38% до 32%. Это указывает на сокращение вложений фондов в российский рынок.

      "По итогам 2019 г. мы наблюдали оттоки средств иностранных инвесторов из российских акций и притоки в российские облигации", - комментирует ситуацию главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов. Как сообщает "КоммерсантЪ", по итогам года отток инвестиций с российского рынка акций составил почти $2,6 млрд. При этом вложения в облигации составили почти $1,7 млрд.

      Возвращение иностранных фондов в российские акции началось осенью прошлого года. Как пояснил начальник управления по работе с институциональными клиентами Sova Capital Денис Заболотнев, был реализован отложенный спрос из-за ожидания более жестких санкций, чего не произошло. Этим объясняется серьезный спрос именно со стороны американских фондов. При этом главный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов связывает рост спроса с сильным ростом самого рынка, а также снижением опасений глобальной рецессии и тем, что под конец года на рынках была эйфория.

      Рост инвестиций со стороны иностранных фондов продолжился и в январе. Как пояснил изданию Владимир Потапов, все больше глобальных инвесторов в поисках доходности обращают внимание на российский финансовый рынок в целом. На нем все еще относительно высокая потенциальная доходность в сравнении с аналогами из развивающихся рынков. "Когда мы спрашивали фонды в течение прошлого года о причинах инвестиций в Россию, то три наиболее популярных ответа были: низкие оценки, высокие дивиденды и макростабильность",— отмечает Вячеслав Смольянинов. Как отметил Денис Заболотнев, интерес инвесторов переключился на второй и третий эшелоны: покупают в таких отраслях, как энергетика и недвижимость.

      При этом эксперты отмечают изменение качественного состава инвесторов. Так, по словам директора управления по работе на рынках акций "Ренессанс Капитала" Максима Орловского, за последние годы идет значительное сокращение спекулянтов: "Сегодня основная масса инвесторов — индексные и long-only фонды".

      Рубрики: Акции, Облигации

      Метки: США, Канада, Россия, акции, доходность, Великобритания, Московская биржа, иностранные фонды, иностранные инвесторы, рынок облигаций, индексные фонды, long-only фонды

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