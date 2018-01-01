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      Китайские власти упрощают выдачу валюты

      04:35Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Речь идет о деньгах на товары, необходимые для борьбы с коронавирусом.

      Фото: WU HONG/EPA-EFE

      Китайские власти упрощают процедуру получения иностранной валюты для приобретения за рубежом товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом. Как говорится в распространенном Управлением валютного регулирования Госсовета КНР сообщении, в этих целях необходимо "создать зеленый коридор в области валютной политики" для повышения эффективности использования валютных средств.

      Упрощением процесса на местах займутся филиалы управления совместно с банками-резидентами. "Облегчение процедуры", в частности, предполагает, что предприятия и компании, имеющие право валютных операций, не будут обязаны заранее и поэтапно представлять в контрольные органы документы на проведение операций, связанных с профилактикой и контролем над распространением пневмонии нового типа. Банки смогут сначала осуществлять такие операции, а уже постфактум представлять необходимые документы в подразделения валютного регулирования.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", число заболевших в Китае по состоянию на 28 января уже превысило 4,5 тыс. человек, 106 умерли от "уханьской пневмонии". Власти страны и ее отдельных регионов продолжают принимать экстренные меры. Так, в китайском Тяньцзине объявлен режим "военного времени".

      Рубрики: Финансы, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, импорт, Госсовет КНР, коронавирус, Управление валютного регулирования, получение валюты, выдача валюты

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