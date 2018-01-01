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      5 лучших вузов России по мнению россиян

      05:49Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". ВЦИОМ провел опрос среди россиян и составил народный рейтинг вузов, опираясь на самые важные факторы, которые влияют на выбор учебного заведения.

      Самым важным показателем при выборе вуза жители нашей страны считают квалификацию преподавателей. Также абитуриенты обращают внимание на уровень подготовки специалистов, стоимость обучения и наличие бюджетных мест.

      Меньше всего будущих студентов интересует наличие связей для поступления и опыт друзей, отучившихся в том или ином вузе.

      Ниже мы расскажем о 5 лучших вузах России по мнению самих россиян.

      1. МГУ им. Ломоносова – 39%

      МГУ включает 43 факультета, на которых обучаются свыше 50 тыс. студентов.

      На базе вуза функционируют научно-исследовательские центры, научный парк, медицинский научно-образовательный центр, спутники, обсерватории, музеи и научные станции по всей России и за рубежом.

      Как ни удивительно, очень много опрошенных признались, что для них очень значимо расположение вуза. 69% будут прислушиваться к чужим советам при выборе университета, в то время как для 66% самое главное - легкость поступления.

      2. МГИМО - 12%

      Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ показал максимальный прирост по зарплатам за год (+10 тыс. руб.).

      Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) — один из ведущих российских университетов, готовящий специалистов по 18 направлениям: международные отношения, зарубежное регионоведение, экономика, юриспруденция, журналистика, политология, реклама и связи с общественностью, социология, менеджмент, торговое дело, экология и природопользование, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, лингвистика, педагогическое образование, психология, управление персоналом, бизнес-информатика.

      3. МГТУ имени Баумана - 10%

      Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана — российский национальный исследовательский университет, научный центр, особо ценный объект культурного наследия народов России. МГТУ ведет подготовку по более чем 70 специальностям.

      Некоторые отраслевые факультеты МГТУ располагаются также в подмосковных городах: Красногорске, Реутове, Королёве, работает Калужский филиал университета.

      7 октября 2009 г. МГТУ им. Н. Э. Баумана стал победителем конкурсного отбора программ развития университетов и ему присвоен статус "национальный исследовательский университет".

      4. СПбГУ - 5%

      Санкт-Петербургский государственный университет — один из старейших, крупнейших и ведущих классических университетов и один из важнейших центров науки, образования и культуры в России.

      В состав университетского учебно-научного комплекса входят 24 специальных факультета и института, а также общеуниверситетская кафедра физической культуры и спорта, медицинский колледж, колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии, Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ.

      5. НИУ ВШЭ - 3%

      Высшая школа экономики — один из ведущих и крупнейших университетов России. Федеральное государственное высшее учебное заведение (национальный исследовательский университет), созданное в 1992 г.

      Находится в городе Москва. Также имеет кампусы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми.

      Высшая школа экономики стала одним из первых в России вузов, которые перешли к общепринятой в мире схеме "4+2": четыре года обучения — бакалавриат, и два года — магистратура.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, опрос, университеты, вузы

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