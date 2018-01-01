5 лучших вузов России по мнению россиян

ВЦИОМ провел опрос среди россиян и составил народный рейтинг вузов, опираясь на самые важные факторы, которые влияют на выбор учебного заведения.

1. МГУ им. Ломоносова – 39%



На базе вуза функционируют научно-исследовательские центры, научный парк, медицинский научно-образовательный центр, спутники, обсерватории, музеи и научные станции по всей России и за рубежом.



Как ни удивительно, очень много опрошенных признались, что для них очень значимо расположение вуза. 69% будут прислушиваться к чужим советам при выборе университета, в то время как для 66% самое главное - легкость поступления. МГУ включает 43 факультета, на которых обучаются свыше 50 тыс. студентов.На базе вуза функционируют научно-исследовательские центры, научный парк, медицинский научно-образовательный центр, спутники, обсерватории, музеи и научные станции по всей России и за рубежом.Как ни удивительно, очень много опрошенных признались, что для них очень значимо расположение вуза. 69% будут прислушиваться к чужим советам при выборе университета, в то время как для 66% самое главное - легкость поступления.

2. МГИМО - 12%



Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) — один из ведущих российских университетов, готовящий специалистов по 18 направлениям: международные отношения, зарубежное регионоведение, экономика, юриспруденция, журналистика, политология, реклама и связи с общественностью, социология, менеджмент, торговое дело, экология и природопользование, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, лингвистика, педагогическое образование, психология, управление персоналом, бизнес-информатика. Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ показал максимальный прирост по зарплатам за год (+10 тыс. руб.).Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) — один из ведущих российских университетов, готовящий специалистов по 18 направлениям: международные отношения, зарубежное регионоведение, экономика, юриспруденция, журналистика, политология, реклама и связи с общественностью, социология, менеджмент, торговое дело, экология и природопользование, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, лингвистика, педагогическое образование, психология, управление персоналом, бизнес-информатика.

3. МГТУ имени Баумана - 10%



Некоторые отраслевые факультеты МГТУ располагаются также в подмосковных городах: Красногорске, Реутове, Королёве, работает Калужский филиал университета.



7 октября 2009 г. МГТУ им. Н. Э. Баумана стал победителем конкурсного отбора программ развития университетов и ему присвоен статус "национальный исследовательский университет". Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана — российский национальный исследовательский университет, научный центр, особо ценный объект культурного наследия народов России. МГТУ ведет подготовку по более чем 70 специальностям.Некоторые отраслевые факультеты МГТУ располагаются также в подмосковных городах: Красногорске, Реутове, Королёве, работает Калужский филиал университета.7 октября 2009 г. МГТУ им. Н. Э. Баумана стал победителем конкурсного отбора программ развития университетов и ему присвоен статус "национальный исследовательский университет".

4. СПбГУ - 5%



В состав университетского учебно-научного комплекса входят 24 специальных факультета и института, а также общеуниверситетская кафедра физической культуры и спорта, медицинский колледж, колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии, Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ. Санкт-Петербургский государственный университет — один из старейших, крупнейших и ведущих классических университетов и один из важнейших центров науки, образования и культуры в России.В состав университетского учебно-научного комплекса входят 24 специальных факультета и института, а также общеуниверситетская кафедра физической культуры и спорта, медицинский колледж, колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии, Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ.

5. НИУ ВШЭ - 3%



Находится в городе Москва. Также имеет кампусы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми.



Высшая школа экономики стала одним из первых в России вузов, которые перешли к общепринятой в мире схеме "4+2": четыре года обучения — бакалавриат, и два года — магистратура. Высшая школа экономики — один из ведущих и крупнейших университетов России. Федеральное государственное высшее учебное заведение (национальный исследовательский университет), созданное в 1992 г.Находится в городе Москва. Также имеет кампусы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми.Высшая школа экономики стала одним из первых в России вузов, которые перешли к общепринятой в мире схеме "4+2": четыре года обучения — бакалавриат, и два года — магистратура.

Москва, 28 января - "Вести.Экономика".Самым важным показателем при выборе вуза жители нашей страны считают квалификацию преподавателей. Также абитуриенты обращают внимание на уровень подготовки специалистов, стоимость обучения и наличие бюджетных мест.Меньше всего будущих студентов интересует наличие связей для поступления и опыт друзей, отучившихся в том или ином вузе.Ниже мы расскажем о 5 лучших вузах России по мнению самих россиян.