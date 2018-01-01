Ставка на рефляцию оказалась пустышкой

Ожидания восстановления мировой экономики и ускорения инфляции снова не оправдались. На этом фоне доходности казначейских облигаций США стремительно падают.

Zerohedge

Zerohedge

Москва, 28 января - "Вести.Экономика"."Быки" рынка казначейских бумаг вновь идут в наступление на фоне всплеска опасений по поводу перспектив глобального экономического роста, вызванных вспышкой вируса, наносящей ущерб поездкам и бизнесу в Китае.В ближайшие дни инвесторы получат свежую информацию от Федеральной резервной системы, и на радарах также будет волна размещений гособлигаций США, пишет Bloomberg.Но мало кто ждет появления катализатора, который мог бы дать обратный ход недавней динамике бумаг. Казначейские облигации, показавшие по итогам прошлой недели самое масштабное ралли с октября, рушат прогнозы о том, что ставки на рефляцию возьмут верх в начале 2020 г. и подтолкнут доходности к росту."Инвесторы ждали, что 10-летние бонды пробьют отметку 2% и пойдут вверх, потому что в экономике все хорошо, но этого не происходит, - сказал агентству о доходности бумаг управляющий директор Seaport Global Holdings Том ди Галома. - Из-за коронавируса на рынке так много неопределенности, а с ней и вероятности дальнейшего неприятия риска, потому что мы просто не знаем, насколько серьезна проблема".Вызванное вирусом бегство в защиту вывело доходности из диапазона шириной примерно в четверть пункта, в котором они находились несколько месяцев. Ставка по 10-летним бондам, которая служит ориентиром для глобальных заимствований, в ноябре достигала пикового уровня чуть ниже 2% на фоне оптимизма по поводу торговой сделки между США и Китаем.До пятницы она не опускалась ниже 1,7% с начала декабря, а в понедельник составляла около 1,62%.На этой неделе колебания доходности могут усилиться, поскольку объемы торгов могут быть ниже среднего в связи с закрытием китайских рынков на празднование Нового года по лунному календарю.Стоит добавить, что падение доходностей по трежерис происходит на фоне бегства инвесторов в безопасные активы.Впрочем, падение на фондовых рынках США может ограничиться 5%, поскольку ФРС по-прежнему ежемесячно вливает на рынок достаточную ликвидность на сумму около $60-80 млрд.Этот фактор все же может стать решающим, когда паника и испуг инвесторов отойдут на второй план.