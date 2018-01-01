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      10 популярных туристических направлений для самостоятельных путешествий

      06:44Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Эксперты назвали десять самых популярных городов у туристов, которые предпочитают самостоятельные путешествия. Такие данные представлены туристическим сервисом Skyscanner.

      Ниже мы расскажем о 10 популярных направлениях для самостоятельных путешествий.

      Стамбул

      Стамбул — крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный и культурный центр, основной порт страны. Расположен на берегах пролива Босфор, разделяющего его на европейскую (основную) и азиатскую части, соединенные мостами и тоннелями.

      Главные туристические объекты расположены в европейской части города. Здесь располагается около 90% отелей. В городе действует 70 музеев, из которых только дворец Топкапы и Айя-София приносят в год $30 млн чистого дохода.

      Барселона

      Барселона — город в Испании, столица автономной области Каталония. Самая старинная часть — Готический квартал — находится между бульваром Ла Рамбла и проспектом Виа Лаетана.

      В Готическом квартале сохранились многие свидетельства римского присутствия на склонах холма Мон-Табер. С готического периода сохранились жилые здания и захоронения вблизи улицы Виа Лаетана.

      На территории старого города раскинулся знаменитый Парк Цитадели, где находятся парламент Каталонии и зоопарк Барселоны.

      Практически всю длинную береговую линию Барселоны занимают 8 пляжей общей длиной около 5 км.

      Бангкок

      Бангкок— столица и самый крупный город Таиланда с населением 5,6 млн чел.

      Историческим центром Бангкока является расположенный на реке Чаупхрая остров Раттанакосин, что в переводе с тайского означает "высшая драгоценность". Он со всех сторон окружен каналами, башнями и стенами, построенными для обороны столицы.

      Центром острова является бывшая королевская резиденция — великолепный Большой дворец, окруженный с четырех сторон защитной стеной длиной 1900 м.

      На территории дворца расположен храм Ват Пхра Кео (храм Изумрудного Будды), считающийся самым священным местом в Таиланде и одним из красивейших храмов.

      Прага

      После начала рыночных реформ туризм оказался наиболее быстрорастущей отраслью города. Буквально за несколько лет Прага превратилась из малоизвестного в масштабах Европы города в настоящую Мекку туристов.

      В городе насчитывается 29 пятизвездочных, 126 четырехзвездочных и более 250 трехзвездочных отелей, число мест в которых достигает 90 тыс., а также 4 отеля, оборудованные в поставленных у причала пассажирских теплоходах, несколько мотелей для автомобилистов и огромное число пансионов, хостелов, молодежных общежитий, кемпингов и апартамент-отелей.

      Париж

      Париж — столица и крупнейший город Франции, а также административный центр региона Иль-де-Франс.

      Исторический центр, образованный островом Сите и обоими берегами Сены, складывался на протяжении веков. Во второй половине XIX в. претерпел коренную реконструкцию. В пригороде расположен дворцово-парковый ансамбль Версаль.

      В Париже насчитывается 173 музея, посвященных всевозможной тематике, весьма различающихся по размеру, с экспонатами со всего мира.

      Музеи подразделяются на национальные (Лувр и центр Жоржа Помпиду), музеи муниципалитета города Парижа (музей Карнавале) и частные коллекции (музей Жакмар-Андре).

      Рим

      Рим — один из старейших городов мира, древняя столица Римской империи.

      Рим - это удивительная концентрация древностей и великих античных сооружений, сакральных памятников и очаровательных улочек, вымощенных с гладкими камнями.

      Исторический центр Рима включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

      Милан

      Милан — главный город северной части Италии.

      Два символа города: беломраморный Дуомо, расположенный на главной городской площади рядом с королевским дворцом, и замок Сфорца, который, возможно, послужил образцом для ломбардских зодчих, возводивших в конце XV в. стены Московского Кремля. Усыпальницей средневековых и ренессансных правителей Милана служила расположенная за городом картезианская обитель.

      Миланский оперный театр "Ла Скала" один из ведущих в мире. В период его реконструкции оперные и балетные постановки переместились в новый театр Арчимбольди. Из драматических театров наиболее известен Пикколо, основанный Джорджо Стрелером.

      Анталья

      Анталья — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья.

      Торговля и туризм неразрывно связаны друг с другом и составляют основу экономического благополучия города и региона.

      Исторический центр (старый город) практически не затронут современной застройкой, его аутентичность представляет огромный интерес для любителей национальных колоритов, в архитектуре сочетаются элементы римской, византийской и османской школ.

      Большая часть сохранившихся зданий и сооружений относятся к османскому периоду. Помимо архитектуры, старый город Антальи также знаменит своими памятниками старины и археологическим музеем.

      Тиват

      Тиват — город в Черногории. Расположен на берегу Которского залива Адриатического моря. Город расположен на полуострове Врмац, на южном склоне одноименного горного массива.

      В Тивате много интересных достопримечательностей, например, остров Михольска Превлака, также известный как Остров Цветов, остров Св. Марка и один из лучших в Черногории пляжей Плави Хоризонти.

      Летом в Тивате проходят различные спортивные и культурные события, такие как Бокельская Олимпиада и Летний Фестиваль.

      Также в городе есть ботанический сад с экзотическими растениями, которые местные моряки привозили из заморских путешествий.

      Тель-Авив

      Тель-Авив является самым эклектичным из городов Израиля.

      Современные небоскребы вдоль скоростного шоссе Аялон сосуществуют с одно-, двухэтажной застройкой первой половины XX в. в районе Неве-Цедек, богатые районы северного Тель-Авива — с трущобами старой Таханы Мерказит (городского автовокзала), гостиницы и пабы на набережной Средиземного моря — с офисами деловых и технологических центров.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, туризм, отдых, города, путешествия, направления

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