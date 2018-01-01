10 популярных туристических направлений для самостоятельных путешествий

Эксперты назвали десять самых популярных городов у туристов, которые предпочитают самостоятельные путешествия. Такие данные представлены туристическим сервисом Skyscanner.

Стамбул



Главные туристические объекты расположены в европейской части города. Здесь располагается около 90% отелей. В городе действует 70 музеев, из которых только дворец Топкапы и Айя-София приносят в год $30 млн чистого дохода. Стамбул — крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный и культурный центр, основной порт страны. Расположен на берегах пролива Босфор, разделяющего его на европейскую (основную) и азиатскую части, соединенные мостами и тоннелями.Главные туристические объекты расположены в европейской части города. Здесь располагается около 90% отелей. В городе действует 70 музеев, из которых только дворец Топкапы и Айя-София приносят в год $30 млн чистого дохода.

Барселона



В Готическом квартале сохранились многие свидетельства римского присутствия на склонах холма Мон-Табер. С готического периода сохранились жилые здания и захоронения вблизи улицы Виа Лаетана.



На территории старого города раскинулся знаменитый Парк Цитадели, где находятся парламент Каталонии и зоопарк Барселоны.



Практически всю длинную береговую линию Барселоны занимают 8 пляжей общей длиной около 5 км. Барселона — город в Испании, столица автономной области Каталония. Самая старинная часть — Готический квартал — находится между бульваром Ла Рамбла и проспектом Виа Лаетана.В Готическом квартале сохранились многие свидетельства римского присутствия на склонах холма Мон-Табер. С готического периода сохранились жилые здания и захоронения вблизи улицы Виа Лаетана.На территории старого города раскинулся знаменитый Парк Цитадели, где находятся парламент Каталонии и зоопарк Барселоны.Практически всю длинную береговую линию Барселоны занимают 8 пляжей общей длиной около 5 км.

Бангкок



Историческим центром Бангкока является расположенный на реке Чаупхрая остров Раттанакосин, что в переводе с тайского означает "высшая драгоценность". Он со всех сторон окружен каналами, башнями и стенами, построенными для обороны столицы.



Центром острова является бывшая королевская резиденция — великолепный Большой дворец, окруженный с четырех сторон защитной стеной длиной 1900 м.



На территории дворца расположен храм Ват Пхра Кео (храм Изумрудного Будды), считающийся самым священным местом в Таиланде и одним из красивейших храмов. Бангкок— столица и самый крупный город Таиланда с населением 5,6 млн чел.Историческим центром Бангкока является расположенный на реке Чаупхрая остров Раттанакосин, что в переводе с тайского означает "высшая драгоценность". Он со всех сторон окружен каналами, башнями и стенами, построенными для обороны столицы.Центром острова является бывшая королевская резиденция — великолепный Большой дворец, окруженный с четырех сторон защитной стеной длиной 1900 м.На территории дворца расположен храм Ват Пхра Кео (храм Изумрудного Будды), считающийся самым священным местом в Таиланде и одним из красивейших храмов.

Прага



В городе насчитывается 29 пятизвездочных, 126 четырехзвездочных и более 250 трехзвездочных отелей, число мест в которых достигает 90 тыс., а также 4 отеля, оборудованные в поставленных у причала пассажирских теплоходах, несколько мотелей для автомобилистов и огромное число пансионов, хостелов, молодежных общежитий, кемпингов и апартамент-отелей. После начала рыночных реформ туризм оказался наиболее быстрорастущей отраслью города. Буквально за несколько лет Прага превратилась из малоизвестного в масштабах Европы города в настоящую Мекку туристов.В городе насчитывается 29 пятизвездочных, 126 четырехзвездочных и более 250 трехзвездочных отелей, число мест в которых достигает 90 тыс., а также 4 отеля, оборудованные в поставленных у причала пассажирских теплоходах, несколько мотелей для автомобилистов и огромное число пансионов, хостелов, молодежных общежитий, кемпингов и апартамент-отелей.

Париж



Исторический центр, образованный островом Сите и обоими берегами Сены, складывался на протяжении веков. Во второй половине XIX в. претерпел коренную реконструкцию. В пригороде расположен дворцово-парковый ансамбль Версаль.



В Париже насчитывается 173 музея, посвященных всевозможной тематике, весьма различающихся по размеру, с экспонатами со всего мира.



Музеи подразделяются на национальные (Лувр и центр Жоржа Помпиду), музеи муниципалитета города Парижа (музей Карнавале) и частные коллекции (музей Жакмар-Андре). Париж — столица и крупнейший город Франции, а также административный центр региона Иль-де-Франс.Исторический центр, образованный островом Сите и обоими берегами Сены, складывался на протяжении веков. Во второй половине XIX в. претерпел коренную реконструкцию. В пригороде расположен дворцово-парковый ансамбль Версаль.В Париже насчитывается 173 музея, посвященных всевозможной тематике, весьма различающихся по размеру, с экспонатами со всего мира.Музеи подразделяются на национальные (Лувр и центр Жоржа Помпиду), музеи муниципалитета города Парижа (музей Карнавале) и частные коллекции (музей Жакмар-Андре).

Рим



Рим - это удивительная концентрация древностей и великих античных сооружений, сакральных памятников и очаровательных улочек, вымощенных с гладкими камнями.



Исторический центр Рима включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рим — один из старейших городов мира, древняя столица Римской империи.Рим - это удивительная концентрация древностей и великих античных сооружений, сакральных памятников и очаровательных улочек, вымощенных с гладкими камнями.Исторический центр Рима включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Милан



Два символа города: беломраморный Дуомо, расположенный на главной городской площади рядом с королевским дворцом, и замок Сфорца, который, возможно, послужил образцом для ломбардских зодчих, возводивших в конце XV в. стены Московского Кремля. Усыпальницей средневековых и ренессансных правителей Милана служила расположенная за городом картезианская обитель.



Миланский оперный театр "Ла Скала" один из ведущих в мире. В период его реконструкции оперные и балетные постановки переместились в новый театр Арчимбольди. Из драматических театров наиболее известен Пикколо, основанный Джорджо Стрелером. Милан — главный город северной части Италии.Два символа города: беломраморный Дуомо, расположенный на главной городской площади рядом с королевским дворцом, и замок Сфорца, который, возможно, послужил образцом для ломбардских зодчих, возводивших в конце XV в. стены Московского Кремля. Усыпальницей средневековых и ренессансных правителей Милана служила расположенная за городом картезианская обитель.Миланский оперный театр "Ла Скала" один из ведущих в мире. В период его реконструкции оперные и балетные постановки переместились в новый театр Арчимбольди. Из драматических театров наиболее известен Пикколо, основанный Джорджо Стрелером.

Анталья



Торговля и туризм неразрывно связаны друг с другом и составляют основу экономического благополучия города и региона.



Исторический центр (старый город) практически не затронут современной застройкой, его аутентичность представляет огромный интерес для любителей национальных колоритов, в архитектуре сочетаются элементы римской, византийской и османской школ.



Большая часть сохранившихся зданий и сооружений относятся к османскому периоду. Помимо архитектуры, старый город Антальи также знаменит своими памятниками старины и археологическим музеем. Анталья — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья.Торговля и туризм неразрывно связаны друг с другом и составляют основу экономического благополучия города и региона.Исторический центр (старый город) практически не затронут современной застройкой, его аутентичность представляет огромный интерес для любителей национальных колоритов, в архитектуре сочетаются элементы римской, византийской и османской школ.Большая часть сохранившихся зданий и сооружений относятся к османскому периоду. Помимо архитектуры, старый город Антальи также знаменит своими памятниками старины и археологическим музеем.

Тиват



В Тивате много интересных достопримечательностей, например, остров Михольска Превлака, также известный как Остров Цветов, остров Св. Марка и один из лучших в Черногории пляжей Плави Хоризонти.



Летом в Тивате проходят различные спортивные и культурные события, такие как Бокельская Олимпиада и Летний Фестиваль.



Также в городе есть ботанический сад с экзотическими растениями, которые местные моряки привозили из заморских путешествий. Тиват — город в Черногории. Расположен на берегу Которского залива Адриатического моря. Город расположен на полуострове Врмац, на южном склоне одноименного горного массива.В Тивате много интересных достопримечательностей, например, остров Михольска Превлака, также известный как Остров Цветов, остров Св. Марка и один из лучших в Черногории пляжей Плави Хоризонти.Летом в Тивате проходят различные спортивные и культурные события, такие как Бокельская Олимпиада и Летний Фестиваль.Также в городе есть ботанический сад с экзотическими растениями, которые местные моряки привозили из заморских путешествий.

Тель-Авив



Современные небоскребы вдоль скоростного шоссе Аялон сосуществуют с одно-, двухэтажной застройкой первой половины XX в. в районе Неве-Цедек, богатые районы северного Тель-Авива — с трущобами старой Таханы Мерказит (городского автовокзала), гостиницы и пабы на набережной Средиземного моря — с офисами деловых и технологических центров. Тель-Авив является самым эклектичным из городов Израиля.Современные небоскребы вдоль скоростного шоссе Аялон сосуществуют с одно-, двухэтажной застройкой первой половины XX в. в районе Неве-Цедек, богатые районы северного Тель-Авива — с трущобами старой Таханы Мерказит (городского автовокзала), гостиницы и пабы на набережной Средиземного моря — с офисами деловых и технологических центров.

Москва, 28 января - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о 10 популярных направлениях для самостоятельных путешествий.