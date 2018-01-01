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      Число заболевших коронавирусом в Китае за сутки выросло в полтора раза

      07:57Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика" Под наблюдением находятся более 44 тыс. человек, имевших тесный контакт с заболевшими.

      Фото: WU HONG/ EPA-EFE

      По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, за сутки общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае, достигло 4515 человек. 106 из них - скончались. При этом, как писали ранее “Вести. Экономика”, всего днем раньше официально сообщали о 2744 заболевших и 80 умерших​​​.

      Таким образом, всего за сутки властям передали информацию о 1771 подтвержденном случае заболевания. Кроме того, за это время умерло 26 человек. Из них 24 - в провинции Хубэй, один – в Пекине, один – в провинции Хайнань. Однако есть и позитивные новости: 9 человек были выписаны из больницы.

      "По состоянию на полночь 27 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 30 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 4515 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 976 человек находятся в тяжелом состоянии, 106 умерли, 60 человек выписаны из больниц", - говорится в сообщении госкомитета здравоохранения.

      Помимо тех, кто уже официально зарегистрирован, как заболевший, 6973 человека числятся см подозрением на заболевание. А еще 44 132 человека находятся под наблюдением: эти люди тесно контактировали с заболевшими.

      Что касается нематериковой части Китая, то в Гонконге выявлено восемь подтвержденных случаев заражения, в Макао – семь, на Тайване – пять. Кроме того, как писали ранее “Вести. Экономика”, первый случай заражения зафиксирован в Германии. Ранее также стало известно о двух случаях заражения “уханьской пневмонией” во Франции. Случаи заражения стремительно распространяющимся вирусом зафиксированы также в Южной Корее, Австралии, Непале, Малайзии, Японии, США и Канаде.

      Стоит отметить, что ученые пока так и не указали, что же именно стало источником распространения опасного вируса. Известен только очаг возгорания - китайский город Ухань. При этом, как писали ранее "Вести. Экономика", западные СМИ отмечают, что именно в этом городе недавно построили биолабораторию, которая должна была заниматься самыми опасными патогенами.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Австралия, Китай, Франция, Южная Корея, Германия, коронавирус, уханьская пневмония, 2019-nCoV

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