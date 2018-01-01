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      Китайский коронавирус нанесет ущерб экономике в I квартале

      08:58Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Меры по борьбе с вирусом в Китае повлияют на экономические показатели в I квартале, хотя воздействие может быть и более долгосрочным, пишет South China Morning Post.

      Фото: EPA-EFE/WU HONG

      Исследовательская группа Plenum прогнозирует, что меры по борьбе с коронавирусом могут привести к замедлению экономического роста на четыре процентных пункта в I квартале. Ситуация усугубляется тем, что кризис в области общественного здравоохранения происходит во время пикового туристического сезона в Китае.

      Правительство продлило новогодние каникулы на три дня до 2 февраля, а многие крупные предприятия закрылись или поручили сотрудникам работать из дома в попытке сдержать распространение вируса.

      Аналитики Plenum заявили, что продление правительством новогоднего праздничного периода может сократить общий объем производства в I квартале на два процентных пункта.

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      Кроме того, в провинции Хубэй 14 городов, включая Ухань – столицу и эпицентр вируса, – приостановили транспортное сообщение, что может привести к снижению темпов роста национального ВВП еще на 1,5 процентного пункта.

      Транспортному сектору грозят "огромные убытки", предупреждает Plenum. В первый день Нового года по лунному календарю объем авиа- и железнодорожных перевозок сократился на 40% в годовом выражении. Если это снижение будет продолжаться в течение недели, то обе отрасли потеряют 6,4% от годовой выручки, или 64 млрд юаней ($9,2 млрд).

      Между тем, города по всей стране принимают меры по снижению воздействия вируса, такие как остановка общественного транспорта, закрытие кинотеатров и отмена публичных мероприятий. Кассовые сборы китайских фильмов в воскресенье - первый день Нового года по лунному календарю - достигли только 1,81 млн юаней, что составляет лишь малую долю от 1,45 млрд юаней, полученных в тот же день в прошлом году.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Министерство финансов КНР и Национальная комиссия здравоохранения выделили 60,33 млрд юаней ($8,74 млрд) на борьбу с распространением вируса.

      Число погибших в результате вспышки нового типа коронавируса выросло до 106, количество заболевших превысило 4,5 тыс.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, ВВП, вирус, Хубэй, Ухань, коронавирус

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