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      Япония предупреждает о рисках для экономики из-за вспышки вируса в Китае

      09:54Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура предупредил, что корпоративные прибыли и промышленное производство могут пострадать от вспышки коронавируса в Китае, сообщает Reuters.

      Фото: EPA/FRANCK ROBICHON

      "Есть опасения по поводу воздействия на мировую экономику из-за распространения инфекции в Китае, перебоев с транспортом, отмены групповых туров из Китая и продления новогодних праздников", - заявил Нисимура на пресс-конференции после очередного заседания кабинета министров.

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      "Если ситуация затянется, мы обеспокоены тем, что это может повредить японскому экспорту, производству и прибыли корпораций через воздействие на китайское потребление и производство", - добавил он.

      Как сообщали "Вести.Экономика", правительство Китая продлило новогодние каникулы на три дня до 2 февраля в попытке сдержать распространение вируса. Число погибших в результате вспышки нового типа коронавируса выросло до 106, количество заболевших превысило 4,5 тыс.

      Китай является вторым по величине экспортным направлением Японии и огромным рынком сбыта для ее ритейлеров. По данным отраслевого опроса, китайцы составляют 30% всех туристов, посещающих Японию, и на их долю приходится почти 40% от общей суммы, потраченной иностранными туристами в прошлом году.

      Вспышка коронавируса может ударить по японским ритейлерам и отелям, которые рассчитывают на увеличение продаж за счет притока китайских туристов в период празднования Нового года по лунному календарю.

      Экономисты SMBC Nikko Securities подсчитали, что если запрет Китая на зарубежные групповые туры продлится еще полгода, ущерб для экономического роста Японии может составить 0,05%.

      Между тем, главный экономист Dai-ichi Life Research Institute Хидео Кумано прогнозирует, что ущерб от сокращения притока туристов из Китая для роста ВВП Японии может составить до 0,2%.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, Китай, ВВП, вирус, экономический ущерб, коронавирус, Ясутоси Нисимура

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