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      Акции в Азии упали на фоне опасений по поводу коронавируса

      11:34Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Акции в Азии снизились во вторник на фоне опасений по поводу вспышки коронавируса, которая продолжает распространяться, сообщает CNBC.

      Фото: EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

      Южнокорейский индекс KOSPI по итогам торгов во вторник упал на 3,09% до 2176,72 пункта.

      Японский Nikkei 2255 потерял 0,55%, закрывшись на отметке 23215,71 пункта, в то время как индекс Topix снизился на 0,6%, завершив торги на отметке 1692,28.

      Австралийские акции также завершили торги в "красной зоне". Индекс S&P/ASX 200 упал на 1,35% до 6994,50 пункта.

      Индекс Straits Times в Сингапуре к 11:07 мск снизился на 1,7%.

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      Рынки в Китае и Гонконге закрыты по случаю празднования Нового года по лунному календарю.

      Как сообщали "Вести.Экономика", правительство Китая продлило новогодние каникулы на три дня до 2 февраля в попытке сдержать распространение вируса. Число погибших в результате вспышки нового типа коронавируса выросло до 106, количество заболевших превысило 4,5 тыс.

      Вспышка коронавируса может ударить по транспортному и туристическому секторам, а также по ритейлерам и отелям, которые могут пострадать от мер, направленных на сдерживание распространения вируса.

      Акции авиакомпаний в регионе упали во вторник. Акции южнокорейской Korean Air Lines упали на 6,69%, австралийской Qantas Airways - на 5,22%. Котировки сингапурской Singapore Airlines к 11:01 мск снизились на 2,61%. Акции японской Japan Airlines потеряли 0,4%.

      Американские фондовые индексы продемонстрировали значительное снижение в понедельник. Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 453,93 пункта (1,57%) до 28535,8 пункта.

      S&P 500 потерял 51,84 пункта (1,57%) и оказался на отметке 3243,63 пункта. Nasdaq Composite по итогам торговой сессии упал на 175,6 пункта (1,89%) до 9139,31 пункта.

      Рубрики: Акции

      Метки: Япония, Китай, акции, Азия, Южная Корея, вирус, коронавирус

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