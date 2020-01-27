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      Автопроизводители отзывают рабочих из Китая на фоне вспышки коронавируса

      13:45Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Автопроизводители отзывают сотрудников из Китая и рассматривают вопрос о том, стоит ли приостанавливать производство в стране, на фоне вспышки нового типа коронавируса, сообщает CNBC.

      Фото: EPA/YONHAP

      Производство в Китае было временно приостановлено по случаю Нового года по лунному календарю, который начался в эти выходные. Работа предприятий должна была возобновиться на этой неделе. Однако мировые автопроизводители, работающие в Китае, могут держать эти заводы закрытыми еще дольше, говорят источники CNBC, знакомые с ситуацией.

      Honda Motor и PSA Group отзывают сотрудников, работающих в Ухане, городе с населением 11 млн человек, ставшем эпицентром вспышки коронавируса.

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      Nissan также планирует отозвать большинство своих сотрудников и членов их семей, находящихся в районе города Ухань, обратно в Японию, сообщил CNBC источник, знакомый с планами компании.

      Компания General Motors, крупнейший американский автопроизводитель в Китае, еще не решила, будет ли она продлевать приостановку работ в Китае после 2 февраля, особенно на сборочном заводе в Ухане, где работает около 6 тыс. человек, сообщил представитель компании. Автопроизводитель управляет 15 сборочными заводами с китайскими партнерами в стране.

      "В целях предосторожности GM ввела временное ограничение на поездки в Китай, - заявили в компании. - GM продолжит внимательно следить за этой ситуацией". Другие автопроизводители, такие как Ford Motor, Fiat Chrysler и Volkswagen of America, также вводят временные ограничения в отношении деловых операций и поездок в страну.

      Новый тип коронавируса - 2019-nCoV - распространяется быстрыми темпами. Число погибших в результате вспышки вируса выросло до 106, количество заболевших превысило 4,5 тыс.

      Как сообщали "Вести.Экономика", правительство Китая продлило новогодние каникулы на три дня до 2 февраля в попытке сдержать распространение вируса.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия, Транспорт и туризм

      Метки: Китай, Nissan, автопроизводители, вирус, PSA Group, Ухань, Honda Motor, коронавирус

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