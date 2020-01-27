Автопроизводители отзывают рабочих из Китая на фоне вспышки коронавируса

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Фото: EPA/YONHAP
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Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия, Транспорт и туризм
Метки: Китай, Nissan, автопроизводители, вирус, PSA Group, Ухань, Honda Motor, коронавирус
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15:24
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