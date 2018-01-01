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      Правительство Японии назначает сторонника монетарного смягчения в совет управляющих центробанка

      12:34Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Правительство Японии выдвинуло кандидатуру экономиста Сейджи Адачи, сторонника агрессивного смягчения денежно-кредитной политики, на место в совете управляющих Банка Японии, сообщает Reuters.

      Фото: EPA/DAI KUROKAWA

      54-летний Адачи, экономист Marusan Securities, должен заменить Ютаку Хараду, члена совета управляющих с аналогичными взглядами, срок полномочий которого истекает 25 марта.

      Это назначение вряд ли повлияет на баланс голосов в совете управляющих.

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      "Он входит в группу экономистов-рефляционистов, поэтому может призывать к дополнительному смягчению денежно-кредитной политики или выступать против поддержания стабильности политики, - отмечает главный экономист Okasan Securities Нобуясу Атаго. - Но он вряд ли повлияет на подсчет голосов в нынешнем совете".

      Выбранная правительством кандидатура Адачи должна быть одобрена обеими палатами парламента, что должно пройти гладко, поскольку правящий блок премьер-министра Синдзо Абэ имеет солидное большинство в обеих палатах.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Банк Японии по итогам двухдневного заседания в январе оставил денежно-кредитную политику без изменений и улучшил прогнозы экономического роста.

      Как и ожидалось, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ была сохранена на уровне минус 0,1%. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около 0%.

      Центробанк также повторил свое обещание поддерживать ставки на текущих низких уровнях или даже снижать их, пока не исчезнут риски, препятствующие достижению цели по инфляции в 2%.

      Рубрики: ЦБ мира, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, Банк Японии, денежно-кредитная политика, Сейджи Адачи

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