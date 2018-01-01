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      Минфин предложит инвесторам новый выпуск ОФЗ

      16:59Распечатать

      Москва, 28 января - "Вести.Экономика" Министерство финансов РФ проведет в среду два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), один из выпусков совсем новый, и участники проявляют интерес к бумаге.

      Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД с переменным купонным доходом выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 г. и ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 г.

      Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся уровням доходности.

      Минфин РФ начинает строить кривую флоатеров нового формата, анонсировав четырехлетнюю бумагу в момент, когда инвесторы ищут инструмент для спасения от риска, и накануне крупного погашения, пишет Bloomberg.

      Ведомство в понедельник сообщило об эмиссии ОФЗ-ПК 24021 с погашением в апреле 2024 года номинальным объемом 300 миллиардов рублей. Новый выпуск, купон которого привязан к ставке Ruonia с лагом семь дней, допущен к размещению на аукционах с завтрашнего дня.

      Бумагу будут ждать банки для управления ликвидностью, а также инвесторы, не склонные к принятию рыночного риска, поделился мнением с Bloomberg начальник управления инвестиций казначейства АО “Нордеа Банк” Артем Дзюра.

      “Момент, скорее, удачный, так как сейчас наблюдается коррекция рынка долговых бумаг с фиксированным купоном, и флоатеры в таких условиях - хороший инструмент для бегства от риска”, - написал он по электронной почте.

      Министерство хочет выстроить кривую ОФЗ-ПК, чтобы иметь бенчмарк стоимости займов по плавающей ставке, после того, как модификация порядка расчета купона с привязкой к Ruonia существенно повысила интерес участников рынка к этому типу бумаг. Последний раз флоатер предлагался на аукционе в ноябре прошлого года и собрал двукратный спрос.

      Важный фактор в пользу размещения нового флоатера уже завтра – погашение 29 января ОФЗ-ПК 29011 в объеме 250 миллиардов рублей, из которого инвесторы “должны с радостью перейти в новый выпуск”, говорит аналитик ПАО ”Росбанк” Евгений Вертипорох.

      По его оценке, бумага интересна при цене 100,2% номинала, но и по текущей цене серии 24020 около 100,4% номинала инвесторы будут готовы покупать.

      “Момент для нового флоатера выбран вполне удачно, рынок уже успел соскучиться по новому формату“, - написал Вертипорох по электронной почте, отметив, что ждет умеренно высокий спрос.

      Рубрики: Облигации, Правительство, Парламент

      Метки: облигации, ОФЗ, аукционы, минфин

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