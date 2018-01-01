Обзор рынка: возвращение волатильности

В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг преобладали продажи. Спрос сокращается на рынках акций в целом, поводом стало распространение коронавируса в Китае, которое китайским властям пока не удается взять под контроль (сегодня сообщается о 106 летальных исходах и более 4500 случаях заражения в КНР). В итоге обыкновенные акции корпорации "АЛРОСА" (ALRS) подешевели на 3,9%, Сбербанка (SBER) – на 3,8%, "Аэрофлота" (AFLT) – на 3,6%, "Сургутнефтегаза" (SNGS) – на 3,3%.

Антон Старцев, CFA,



ведущий аналитик ИФ "Олма"

Москва, 28 января - "Вести.Экономика".Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз. Так, обыкновенные акции "Нижнекамскшины" (NKSH) подешевели на 7,0%, "Южуралникеля" (UNKL) – на 6,6%, "Рязаньэнергосбыта" (RZSB) – на 5,5%, "КамАЗа" (KMAZ) – на 5,3%.Фондовые индексы США понизились на 1,6-1,9%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в заметном минусе, продолжается снижение и по азиатским индексам.Риски углубления коррекции вниз по индексу РТС остаются в силе. Хотя российский рынок остается заметно недооцененным по фундаментальным мультипликаторам в сравнении с мировыми рынками, повышенная волатильность на последних, вероятно, останется сдерживающим фактором для инвесторов в краткосрочной перспективе. На валютном рынке в начале торгов возможны новые попытки тестирования отметки 63,0 по паре доллар/рубль на фоне сохранения спроса на защитные активы.