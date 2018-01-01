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      В соцсетях США обвиняют в создании коронавируса

      09:15Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Однако американские центры по контролю и профилактике заболеваний указывают на то, что в предъявляемом в качестве доказательства документе речь идет о другом заболевании.

      Фото: JUSTIN LANE/EPA-EFE

      Число версий причин возникновения нового коронавируса 2019-nCoV, приводящего к заболеванию "уханьской пневмонией", по темпам роста не уступает скорости распространения заболевания. Как писали ранее "Вести. Экономика", западные СМИ вспомнили о "китайской корпорации Umbrella" - биолаборатории для работы с самыми серьезными патогенами, построенной в Медицинском исследовательском институте при Уханьском университете.

      В социальных сетях пошли дальше, предположив, что опасный вирус на самом деле разработали отнюдь не в Поднебесной, а в лабораториях американских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В качестве доказательства приводится вполне реальный патент от 2015 г. на работу с коронавирусом.

      Медики не отрицают достоверность патента, но отмечают, что коронавирус существует не в единственном экземпляре. Штаммов много - это же целое семейство вирусов, некоторые из которых воздействуют на животных, другие - на людей. Последствия тоже разные: от пневмонии и почечной недостаточности до летального исхода.

      В "разоблачающем" сообщении речь идет об исследовании генома коронавируса, который появился в китайской провинции Гуандун в 2002-2003 гг. Он известен как коронавирус SARS (SARS-CoV). По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вирус привел к эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома, затронувшего более 8 тыс. человек в 30 странах и унесшего жизни 900 человек. Геном SARS почти на 25% отличается от 2019-nCoV, отмечают ученые.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", число заболевших в Китае по состоянию на 28 января уже превысило 4,5 тыс. человек, 106 умерли от "уханьской пневмонии". Власти страны и ее отдельных регионов продолжают принимать экстренные меры. Так, в китайском Тяньцзине объявлен режим "военного времени".

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, КНР, CDC, коронавирус, 2019-nCoV, корпорация Umbrella, Центры по контролю и профилактике заболеваний США

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