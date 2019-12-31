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      Россия победила в судебном споре с Шефлером за права на "Столичную"

      09:38Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Верховный суд Нидерландов постановил, что права на водочный бренд "Столичная" принадлежат России, а не владельцу SPI Group Юрию Шефлеру. Это ключевая победа России в одном из самых длительных в мире споров по товарным знакам, сообщает The Financial Times.

      Суд отклонил апелляцию SPI Group на судебное решение от 2018 г., обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную с 1999 г. от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya. SPI Group обязана выплатить 145 тыс. евро на покрытие судебных расходов.

      SPI Group изучит "средства правовой защиты на уровне ЕС". Компания раскритиковала суд за то, что он не позволил представить доказательства, которые, как утверждала компания, "пресечены оппонентами в течение многих лет", отмечает "КоммерсантЪ".

      "Столичная" - самая известная русская водка за рубежом. Этим она обязана своей многолетней истории и "мягкому и бархатистому" вкусу, отмечено на сайте "Союзплодоимпорта".

      "Союзплодоимпорт" создан для восстановления и защиты прав на советские алкогольные марки. Россия считает, что такие бренды должны перейти ей по наследству, поэтому с начала 2000-х гг. "Союзплодоимпорт" судится с Шефлером, который выкупил права на "Столичную" и другие марки в 1997 г.

      Рубрики: Сделано в России

      Метки: суд, Нидерланды, водка, "Столичная", Юрий Шефлер

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