Счетная палата: финрынок в России развит слабо, банки почти не кредитуют предприятия

Состояние финансового рынка в России не соответствует масштабам российской экономики, а финансовый сектор подвергается значительным рискам, заявила Счетная палата (СП) после изучения основных направлений развития финрынка в 2016-2018 гг.

Москва, 28 января - "Вести.Экономика".Россия в 2018-2019 гг. занимала 43-е место в индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума среди 141 государства, отмечает СП.Однако с точки зрения развития финансового рынка страна оставалась на 95-м месте, устойчивости банков - на 115-м месте, устойчивости финансовой системы в целом - на 120-м месте. "Что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов", - отмечает СП."Низкие позиции России по показателям развития финансового рынка говорят о его несопоставимости с масштабом экономики нашей страны и ее потребностями в финансовых ресурсах, прежде всего, в инвестициях", - подчеркивает СП.Наиболее сложное положение сложилось в банковском секторе, который занимает основную долю российского финансового рынка. Размер активов и собственных средств кредитных организаций увеличился незначительно в 2016-2018 гг., при этом количество банков уменьшилось в 1,5 раза, а степень концентрации на рынке выросла.Объем кредитования банками нефинансового сектора экономики значительно сократился в реальном выражении, а в номинальном выражении вырос всего на 70,9 млрд руб. В то же время объем кредитования физлиц увеличился до 4,2 трлн руб. "Такая динамика говорит о неблагоприятных условиях кредитования реального сектора экономики в исследуемый период, в том числе по сравнению с кредитованием физических лиц", - отмечает СП."Показатели российской банковской системы в проверяемый период свидетельствуют о проблемах в развитии этого крупнейшего сектора финансового рынка, о низком уровне кредитования российской экономики и о наличии в нем значительных резервов для решения задач ускорения экономического роста", - заключает СП.