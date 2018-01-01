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      Счетная палата: финрынок в России развит слабо, банки почти не кредитуют предприятия

      09:56Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Состояние финансового рынка в России не соответствует масштабам российской экономики, а финансовый сектор подвергается значительным рискам, заявила Счетная палата (СП) после изучения основных направлений развития финрынка в 2016-2018 гг.

      Россия в 2018-2019 гг. занимала 43-е место в индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума среди 141 государства, отмечает СП.

      Однако с точки зрения развития финансового рынка страна оставалась на 95-м месте, устойчивости банков - на 115-м месте, устойчивости финансовой системы в целом - на 120-м месте. "Что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов", - отмечает СП.

      "Низкие позиции России по показателям развития финансового рынка говорят о его несопоставимости с масштабом экономики нашей страны и ее потребностями в финансовых ресурсах, прежде всего, в инвестициях", - подчеркивает СП.

      Наиболее сложное положение сложилось в банковском секторе, который занимает основную долю российского финансового рынка. Размер активов и собственных средств кредитных организаций увеличился незначительно в 2016-2018 гг., при этом количество банков уменьшилось в 1,5 раза, а степень концентрации на рынке выросла.

      Объем кредитования банками нефинансового сектора экономики значительно сократился в реальном выражении, а в номинальном выражении вырос всего на 70,9 млрд руб. В то же время объем кредитования физлиц увеличился до 4,2 трлн руб. "Такая динамика говорит о неблагоприятных условиях кредитования реального сектора экономики в исследуемый период, в том числе по сравнению с кредитованием физических лиц", - отмечает СП.

      "Показатели российской банковской системы в проверяемый период свидетельствуют о проблемах в развитии этого крупнейшего сектора финансового рынка, о низком уровне кредитования российской экономики и о наличии в нем значительных резервов для решения задач ускорения экономического роста", - заключает СП.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: кредитование, банк, Счетная палата, финансовый рынок, физлицо

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