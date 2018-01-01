ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      10 самых дорогих инфраструктурных проектов Китая на 2020 год

      12:48Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". В 2019 году Китай одобрил 26 инфраструктурных проектов общей стоимостью 981.7 млрд юаней ($142 млрд). По сравнению с 2018 годом, когда одобренные инвестиции на 27 инфраструктурных проектов составили 1.48 трлн юаней, наблюдается снижение на 66.33%.

      Ниже мы расскажем о 10 крупнейших инфраструктурных проектах Китая, которые будут реализованы начиная с 2020 года.

      1. Скоростная железная дорога Чунцин-Куньмин

      Стоимость проекта: $20.5 млрд

      Этот проект стоимостью 141.62 млрд юаней – это скоростная железная дорога длиной в 699 км между городами Чунцин и Куньмин.

      Проект, на реализацию которого заложено 6 лет, будет соединять в общей сложности 20 населенных пунктов в провинциях Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань. Максимальная скорость на железной дороге будет достигать, по планам, 350 км/ч.

      Планируется, что она соединит западные города с деревни с остальным миром, что поможет регионам справиться с бедностью и лучше соединить города региона.

      2. Городской железнодорожный транспорт Чэнду фаза IV

      Стоимость проекта: $19.1 млрд

      В общей сложности планируется построить восемь линий городского железнодорожного транспорта, их общая протяженность составит 176.65 км. Планируется, что проект будет завершен к 2024 году в Чэнду, столице юго-западной провинции Сычуань в Китае.

      Этот проект направлен на стимулирования экономического развития Чэнду, который является одним из девяти «центральных городов» Китая, вместе с Пекином, Тяньцзинем, Шанхаем, Чунцином, Гуанчжоу, Уханем, Чжэнчжоу и Сианем.

      Эти девять городов имеют экспортно-ориентированную экономику, а также на них возложена миссия международного культурного обмена.

      3. Городской железнодорожный транспорт Чжэнчжоу фаза III

      Стоимость проекта: $16.5 млрд

      В общей сложности планируется построить семь линий, включая увеличение существующей линии. Планируется завершить проект к 2024 году.

      Общая протяженность составит 159.6 км. Стоимость проекта - 113.89 млрд юаней.

      Этот проект направлен на развитие городской среды во всей провинции Хэнань, а также на разгрузку автомобильных дорог.

      4. Городской железнодорожный транспорт города Сиань

      Стоимость проекта: $14 млрд

      С 2019 по 2024 год будет построено семь линий городского железнодорожного транспорта с городе Сиань, столице провинции Шэньси в центральном Китае.

      Этот проект, стоимость которого достигает 96.85 млрд баней, направлен на то, чтобы стимулировать интеграцию Сианя с соседним городом Сяньянем.

      5. Изменения в городском железнодорожном транспорте Пекина фаза II

      Стоимость проекта: $12.5 млрд

      Ряд изменений будет внесет в систему городского железнодорожного транспорта Пекина. Стоимость проекта достигает 86.57 млрд юаней.

      Планируется завершить проект в течение четырех лет.

      Экспресс Daxing Airport Express будет соединять новый аэропорт и деловой центр города.

      6. Скоростная железная дорога Шэньян – Байхэ

      Стоимость проекта: $10.5 млрд

      Общие инвестиции в проект составили 72.29 млрд юаней. Этот проект соединит две северо-восточные провинции – Ляонин и Цзилинь. Протяженность желеной дороги составит 428.8 км. Планируется завершить строительство через 4,5 года.

      Железная дорога начнется в Шэньяне, это крупнейший город провинции Ляонин. Дорога соединит города в провинции Цзилинь и дойдет почти до границы с Северной Кореей.

      Проект направлен на восстановление и оживление экономики умирающих городов на северо-востоке Китая. Власти также рассчитывают на то, что это будет способствовать развитию туризма.

      7. Скоростная железная дорога Баотоу-Иньчуань

      Стоимость проекта: $7.9 млрд

      Проект планируется завершить за четыре года. Железная дорога пойдет от Баотоу и достигнет Иньчуаня.

      Общий объем инвестиций достигает 54.63 млрд юаней. Протяженность железной дороги составит 419.3 км.

      Всего на протяжении дороги будет девять остановок, а максимальная скорость будет достигать 250 км/ч.

      8. Расширение международного аэропорта Сяньянь

      Стоимость проекта: $6.8 млрд

      Общий объем инвестиций в проект составит 47.14 млрд юаней. Цель проекта – сделать так, чтобы международный аэропорт в провинции Шэньси принимал 83 млн пассажиров к 2030 году.

      Планируется строительство трех новых взлетно-посадочных полос общей протяженностью 10.6 км, а также нового терминала площадью 700 000 квадратных метров.

      9. Изменения в межгородской железнодорожной система провинции Фуцзянь

      Стоимость проекта: $6.2 млрд

      Межгородская система железнодорожного транспорта формируется их двух секций.

      По плану, система будет обновлена и расширена.

      Общий объем инвестиций составит 43.34 млрд юаней.

      10. Скоростная железная дорога Пуян-Цзинань

      Стоимость проекта: $6 млрд

      Скоростная железная дорога соединит город Пуян в провинции Хэнань и город Цзинань в провинции Шаньдун. Строительство планируется завершить через четыре года.

      Протяженность железной дороги составит 209.7 км. Общий объем инвестиций достигнет 40.93 млрд.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: Китай, рейтинг, инвестиции, стоимость, инфраструктура

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить