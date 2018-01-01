10 самых дорогих инфраструктурных проектов Китая на 2020 год

В 2019 году Китай одобрил 26 инфраструктурных проектов общей стоимостью 981.7 млрд юаней ($142 млрд). По сравнению с 2018 годом, когда одобренные инвестиции на 27 инфраструктурных проектов составили 1.48 трлн юаней, наблюдается снижение на 66.33%.

1. Скоростная железная дорога Чунцин-Куньмин Стоимость проекта : $20.5 млрд



Этот проект стоимостью 141.62 млрд юаней – это скоростная железная дорога длиной в 699 км между городами Чунцин и Куньмин.



Проект, на реализацию которого заложено 6 лет, будет соединять в общей сложности 20 населенных пунктов в провинциях Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань. Максимальная скорость на железной дороге будет достигать, по планам, 350 км/ч.



Планируется, что она соединит западные города с деревни с остальным миром, что поможет регионам справиться с бедностью и лучше соединить города региона. : $20.5 млрдЭтот проект стоимостью 141.62 млрд юаней – это скоростная железная дорога длиной в 699 км между городами Чунцин и Куньмин.Проект, на реализацию которого заложено 6 лет, будет соединять в общей сложности 20 населенных пунктов в провинциях Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань. Максимальная скорость на железной дороге будет достигать, по планам, 350 км/ч.Планируется, что она соединит западные города с деревни с остальным миром, что поможет регионам справиться с бедностью и лучше соединить города региона.

2. Городской железнодорожный транспорт Чэнду фаза IV Стоимость проекта : $19.1 млрд



В общей сложности планируется построить восемь линий городского железнодорожного транспорта, их общая протяженность составит 176.65 км. Планируется, что проект будет завершен к 2024 году в Чэнду, столице юго-западной провинции Сычуань в Китае.



Этот проект направлен на стимулирования экономического развития Чэнду, который является одним из девяти «центральных городов» Китая, вместе с Пекином, Тяньцзинем, Шанхаем, Чунцином, Гуанчжоу, Уханем, Чжэнчжоу и Сианем.



Эти девять городов имеют экспортно-ориентированную экономику, а также на них возложена миссия международного культурного обмена. : $19.1 млрдВ общей сложности планируется построить восемь линий городского железнодорожного транспорта, их общая протяженность составит 176.65 км. Планируется, что проект будет завершен к 2024 году в Чэнду, столице юго-западной провинции Сычуань в Китае.Этот проект направлен на стимулирования экономического развития Чэнду, который является одним из девяти «центральных городов» Китая, вместе с Пекином, Тяньцзинем, Шанхаем, Чунцином, Гуанчжоу, Уханем, Чжэнчжоу и Сианем.Эти девять городов имеют экспортно-ориентированную экономику, а также на них возложена миссия международного культурного обмена.

3. Городской железнодорожный транспорт Чжэнчжоу фаза III Стоимость проекта : $16.5 млрд



В общей сложности планируется построить семь линий, включая увеличение существующей линии. Планируется завершить проект к 2024 году.



Общая протяженность составит 159.6 км. Стоимость проекта - 113.89 млрд юаней.



Этот проект направлен на развитие городской среды во всей провинции Хэнань, а также на разгрузку автомобильных дорог. : $16.5 млрдВ общей сложности планируется построить семь линий, включая увеличение существующей линии. Планируется завершить проект к 2024 году.Общая протяженность составит 159.6 км. Стоимость проекта - 113.89 млрд юаней.Этот проект направлен на развитие городской среды во всей провинции Хэнань, а также на разгрузку автомобильных дорог.

4. Городской железнодорожный транспорт города Сиань Стоимость проекта : $14 млрд



С 2019 по 2024 год будет построено семь линий городского железнодорожного транспорта с городе Сиань, столице провинции Шэньси в центральном Китае.



Этот проект, стоимость которого достигает 96.85 млрд баней, направлен на то, чтобы стимулировать интеграцию Сианя с соседним городом Сяньянем. : $14 млрдС 2019 по 2024 год будет построено семь линий городского железнодорожного транспорта с городе Сиань, столице провинции Шэньси в центральном Китае.Этот проект, стоимость которого достигает 96.85 млрд баней, направлен на то, чтобы стимулировать интеграцию Сианя с соседним городом Сяньянем.

5. Изменения в городском железнодорожном транспорте Пекина фаза II Стоимость проекта : $12.5 млрд



Ряд изменений будет внесет в систему городского железнодорожного транспорта Пекина. Стоимость проекта достигает 86.57 млрд юаней.



Планируется завершить проект в течение четырех лет.



Экспресс Daxing Airport Express будет соединять новый аэропорт и деловой центр города. : $12.5 млрдРяд изменений будет внесет в систему городского железнодорожного транспорта Пекина. Стоимость проекта достигает 86.57 млрд юаней.Планируется завершить проект в течение четырех лет.Экспресс Daxing Airport Express будет соединять новый аэропорт и деловой центр города.

6. Скоростная железная дорога Шэньян – Байхэ Стоимость проекта : $10.5 млрд



Общие инвестиции в проект составили 72.29 млрд юаней. Этот проект соединит две северо-восточные провинции – Ляонин и Цзилинь. Протяженность желеной дороги составит 428.8 км. Планируется завершить строительство через 4,5 года.



Железная дорога начнется в Шэньяне, это крупнейший город провинции Ляонин. Дорога соединит города в провинции Цзилинь и дойдет почти до границы с Северной Кореей.



Проект направлен на восстановление и оживление экономики умирающих городов на северо-востоке Китая. Власти также рассчитывают на то, что это будет способствовать развитию туризма. : $10.5 млрдОбщие инвестиции в проект составили 72.29 млрд юаней. Этот проект соединит две северо-восточные провинции – Ляонин и Цзилинь. Протяженность желеной дороги составит 428.8 км. Планируется завершить строительство через 4,5 года.Железная дорога начнется в Шэньяне, это крупнейший город провинции Ляонин. Дорога соединит города в провинции Цзилинь и дойдет почти до границы с Северной Кореей.Проект направлен на восстановление и оживление экономики умирающих городов на северо-востоке Китая. Власти также рассчитывают на то, что это будет способствовать развитию туризма.

7. Скоростная железная дорога Баотоу-Иньчуань Стоимость проекта : $7.9 млрд



Проект планируется завершить за четыре года. Железная дорога пойдет от Баотоу и достигнет Иньчуаня.



Общий объем инвестиций достигает 54.63 млрд юаней. Протяженность железной дороги составит 419.3 км.



Всего на протяжении дороги будет девять остановок, а максимальная скорость будет достигать 250 км/ч. : $7.9 млрдПроект планируется завершить за четыре года. Железная дорога пойдет от Баотоу и достигнет Иньчуаня.Общий объем инвестиций достигает 54.63 млрд юаней. Протяженность железной дороги составит 419.3 км.Всего на протяжении дороги будет девять остановок, а максимальная скорость будет достигать 250 км/ч.

8. Расширение международного аэропорта Сяньянь Стоимость проекта : $6.8 млрд



Общий объем инвестиций в проект составит 47.14 млрд юаней. Цель проекта – сделать так, чтобы международный аэропорт в провинции Шэньси принимал 83 млн пассажиров к 2030 году.



Планируется строительство трех новых взлетно-посадочных полос общей протяженностью 10.6 км, а также нового терминала площадью 700 000 квадратных метров. : $6.8 млрдОбщий объем инвестиций в проект составит 47.14 млрд юаней. Цель проекта – сделать так, чтобы международный аэропорт в провинции Шэньси принимал 83 млн пассажиров к 2030 году.Планируется строительство трех новых взлетно-посадочных полос общей протяженностью 10.6 км, а также нового терминала площадью 700 000 квадратных метров.

9. Изменения в межгородской железнодорожной система провинции Фуцзянь Стоимость проекта : $6.2 млрд



Межгородская система железнодорожного транспорта формируется их двух секций.



По плану, система будет обновлена и расширена.



Общий объем инвестиций составит 43.34 млрд юаней. : $6.2 млрдМежгородская система железнодорожного транспорта формируется их двух секций.По плану, система будет обновлена и расширена.Общий объем инвестиций составит 43.34 млрд юаней.

10. Скоростная железная дорога Пуян-Цзинань Стоимость проекта : $6 млрд



Скоростная железная дорога соединит город Пуян в провинции Хэнань и город Цзинань в провинции Шаньдун. Строительство планируется завершить через четыре года.



Протяженность железной дороги составит 209.7 км. Общий объем инвестиций достигнет 40.93 млрд. : $6 млрдСкоростная железная дорога соединит город Пуян в провинции Хэнань и город Цзинань в провинции Шаньдун. Строительство планируется завершить через четыре года.Протяженность железной дороги составит 209.7 км. Общий объем инвестиций достигнет 40.93 млрд.

Москва, 28 января - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о 10 крупнейших инфраструктурных проектах Китая, которые будут реализованы начиная с 2020 года.