Ущерб от экономических преступлений в 2019 году превысил 447 млрд рублей

Материальный ущерб от преступлений экономической направленности по оконченным и приостановленным уголовным делам составил 447,2 млрд руб., сообщается в отчете МВД.

Москва, 28 января - "Вести.Экономика".По сравнению с январем-декабрем 2018 г. на 4,1% сократилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Более 84% данной категории выявляется подразделениями органов внутренних дел.Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 60,3%. МВД выявило 88,7 тыс. преступлений такой направленности.Каждое второе расследованное преступление совершено лицами, ранее совершавшими преступления, почти каждое третье - в состоянии алкогольного опьянения.В январе-декабре 2019 г. зарегистрировано более 294 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, или почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Половина таких преступлений совершается с использованием сети интернет, а более трети – средств мобильной связи. Свыше 98% таких преступлений выявляется органами внутренних дел.В целом в 2019 г. снижение преступлений отмечено в 32 субъектах Российской Федерации. Всего зарегистрировано более 200 тыс. преступлений.Свыше 93% всех зарегистрированных преступлений выявляется органами внутренних дел, причем 4,6% из них – на стадии приготовления и покушения.Четыре преступления из пяти регистрируются в городах и поселках городского типа, а пятая часть – в сельской местности, где в рассматриваемый период зарегистрировано на 3,5% меньше, чем за январь-декабрь 2018 г.Половину всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа, разбоя. Каждая пятая кража, каждый двадцать пятый грабеж и каждое девятое разбойное нападение были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище.