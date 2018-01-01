Счетная палата призвала российские компании шире использовать инструмент IPO

Российскому бизнесу необходимы дополнительные условия и стимулы для более широкого привлечения капитала через публичное размещение акций, отмечает Счетная палата (СП).

Москва, 28 января - "Вести.Экономика".Фондовый рынок России значительно вырос за последние годы, опередив большинство зарубежных рынков. "В то же время необходимо отметить, что увеличение капитализации рынка акций в основном происходило за счет повышения котировок на вторичном рынке, что не связано с привлечением эмитентами финансовых ресурсов. Публичные размещения акций российскими эмитентами носили эпизодический характер", - подчеркивает СП.В частности, эмитенты провели на Московской бирже в 2016-2018 гг. публичное размещение акций на 325,3 млрд руб., что дало всего 2,9% роста капитализации рынка акций. При этом количество эмитентов на рынке акций сократилось в связи с банкротством, реорганизацией или делистингом акций ряда компаний.Объем привлечения бизнесом нового капитала через размещение акций остался незначительным по сравнению с объемом привлечения банковских и облигационных займов. При этом объем кредитования банками нефинансового сектора сократился в реальном выражении.На рынке облигаций, напротив, отмечен бурный рост, но объем привлечения капитала с помощью облигаций уступает объему банковского кредитования. Кроме того, облигации доступны не всем компаниям.Наиболее значимые источники развития финансового рынка связаны "с расширением банковского кредитования экономики, прежде всего, нефинансовых организаций; созданием условий и стимулов для более широкого привлечения бизнесом капитала через механизм публичного размещения акций", поясняет СП.Большую роль играет развитие конкуренции на финрынке, уровень которой в последнее время упал в связи со значительным сокращением количества финансовых институтов, заключает СП.