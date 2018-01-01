ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Счетная палата призвала российские компании шире использовать инструмент IPO

      10:35Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Российскому бизнесу необходимы дополнительные условия и стимулы для более широкого привлечения капитала через публичное размещение акций, отмечает Счетная палата (СП).

      Фондовый рынок России значительно вырос за последние годы, опередив большинство зарубежных рынков. "В то же время необходимо отметить, что увеличение капитализации рынка акций в основном происходило за счет повышения котировок на вторичном рынке, что не связано с привлечением эмитентами финансовых ресурсов. Публичные размещения акций российскими эмитентами носили эпизодический характер", - подчеркивает СП.

      В частности, эмитенты провели на Московской бирже в 2016-2018 гг. публичное размещение акций на 325,3 млрд руб., что дало всего 2,9% роста капитализации рынка акций. При этом количество эмитентов на рынке акций сократилось в связи с банкротством, реорганизацией или делистингом акций ряда компаний.

      Объем привлечения бизнесом нового капитала через размещение акций остался незначительным по сравнению с объемом привлечения банковских и облигационных займов. При этом объем кредитования банками нефинансового сектора сократился в реальном выражении.

      На рынке облигаций, напротив, отмечен бурный рост, но объем привлечения капитала с помощью облигаций уступает объему банковского кредитования. Кроме того, облигации доступны не всем компаниям.

      Наиболее значимые источники развития финансового рынка связаны "с расширением банковского кредитования экономики, прежде всего, нефинансовых организаций; созданием условий и стимулов для более широкого привлечения бизнесом капитала через механизм публичного размещения акций", поясняет СП.

      Большую роль играет развитие конкуренции на финрынке, уровень которой в последнее время упал в связи со значительным сокращением количества финансовых институтов, заключает СП.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: кредитование, IPO, облигация, Счетная палата, акция

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить