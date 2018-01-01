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      Российские туроператоры приостанавливают прием туристов из Китая

      10:48Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Российские туроператоры с 28 января приостанавливают прием новых организованных туристических групп из Китая из-за эпидемии коронавируса в этой стране, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

      Ограничения на отправку тургрупп за рубеж ввели власти Китая в качестве меры по предотвращению распространения нового типа коронавируса.

      "Китайские власти дали не централизованное указание о запрете поездок, а спустили его в регионы, чтобы соответствующие решения об остановке выезда китайцев принимали местные власти в провинциях. В каких-то провинциях все происходило быстро, в других - медленнее. Так что еще вчера к нам направлялись какие-то группы, сверялись безвизовые списки. Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены", - цитируется в сообщении РСТ исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" (объединяет почти 200 предприятий, работающих с китайским туристическим рынком) Александр Агамов.

      Уже въехавшие в Россию туристы не будут прерывать программы и покидать страну досрочно.

      Запрет на выезд туристических групп из Китая из-за эпидемии может привести к сокращению турпотока из КНР в Россию в I квартале 2020 г. на 70-80%, сообщил накануне ТАСС Агамов. В январе-марте 2019 г. Россию посетили 130 тыс. китайских туристов, в этом году ожидался рост турпотока, отметил он.

      По оценке Агамова, ограничения для китайских туристов будут действовать до середины февраля. В таком случае турфирмы смогут наверстать показатели до конца года. Однако сложнее будет смежным отраслям - отелям, музеям, авиакомпаниям, которые будут не до конца загружены в низкий сезон.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Китай, туризм, короновирус

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