Средняя сумма автокредита выросла до исторического максимума в 769 тысяч рублей

Средняя сумма автокредита по итогам 2019 г. выросла на 9,2% и достигла исторического максимума в 769 тыс. руб., подсчитало бюро кредитных историй "Эквифакс".

Фото: "За рулем".

Москва, 28 января - "Вести.Экономика"."По итогам 2019 г. российские банки выдали рекордную сумму автокредитов - на 615 млрд руб., что больше, чем годом ранее, - 512,5 млрд руб. Это произошло в первую очередь благодаря росту средней суммы автокредита за прошлый год почти на 9,2% до 769 тыс. руб., что является историческим максимумом", - отметили в бюро."Подводя итоги ушедшего года, можно отметить рост объемов портфеля автокредитов, выданных в течение 2019 г.: плюс 131,2 млрд руб., или 19,1%. Такой рост можно считать уникальным в условиях падения спроса на автомобили и снижения объемов выдачи автокредитов во втором полугодии. Так, после пика выдачи автокредитов, отмеченного в июле 2019 г., когда было выдано 58,2 млрд руб., последовало снижение выдачи, которое по итогам ноября составило уже 50,9 млрд руб. (минус 12,5%), - отмечают в бюро."Ожидать подобного бурного роста автокредитования в 2020 г., скорее всего, не стоит, так как спрос в первом полугодии будет ориентирован на автомобили нижнего и среднего ценового сегмента, поддерживаемого государственными программами. С другой стороны, спрос на более дорогие модели явно будет поддержан банкирами, которые уже анонсировали, а некоторые успели запустить упрощенные программы автокредитования", - заявили в "Эквифаксе".