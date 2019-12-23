Торговые, сельскохозяйственные и строительные компании чаще других заключают договоры коллективного страхования сотрудников

Торговые, сельскохозяйственные и строительные компании чаще других заключают договоры коллективного страхования своих сотрудников от несчастных случаев и болезней, отмечает "Сбербанк страхование жизни".

Москва, 28 января - "Вести.Экономика"."Основная доля корпоративных договоров оформляется в торговле: 26% от общего количества заключенных договоров приходится на оптовый сегмент, еще 11% - на предприятия розничной торговли", - подсчитала страховая компания, отмечает РИА "Новости".Второе место делят между собой сельскохозяйственные и строительные компании, на их долю приходится по 10% от общего количества договоров страхования.Тройку лидеров по страхованию своих сотрудников замыкают транспортные компании (7%). Далее следуют предприятия пищевой промышленности (5%), а также посреднические, риелторские и рекрутинговые компании (4%).Чаще всего своих сотрудников застраховывают предприятия, зарегистрированные в Москве и Московской области (18% от общего количества договоров), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (12%), Нижегородской области (6%).Наиболее часто организации в 2019 г. страховали своих сотрудников на один год (96% случаев)."Сбербанк страхование жизни" в 2019 г. увеличила количество договоров коллективного страхования сотрудников от несчастных случаев на 25% до более 2,1 тыс. договоров. Количество застрахованных лиц достигло 170 тыс. человек (+50% в годовом выражении).