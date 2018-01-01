Иностранные компании получают в России больше налоговых льгот, чем российские компании, отмечено в исследовании Deloitte и Центра стратегических разработок.

Москва, 28 января - "Вести.Экономика".Налоговыми льготами в России пользовались 75% зарубежных предприятий и 65% российских. Наибольшую поддержку получают компании-экспортеры, отмечает "КоммерсантЪ".Больше всего налоговые льготы распространены в химической промышленности - на 9% выше среднего показателя по всем отраслям. Меньше всего льгот отмечено в автомобилестроительной отрасли: почти 44% компаний не пользуются льготами.Чаще всего предприятия пользуются льготами в рамках региональных инвестиционных проектов (18% опрошенных компаний). На втором месте - льготы в связи с капитальными вложениями (17%). Льготы в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК) получают 11% компаний, в рамках работы на территориях опережающего развития (ТОР) - 10% компаний.Иностранные компании в основном выбирают региональные инвестиционные проекты - на 16% чаще, чем это делают российские компании.Прежде чем начать работу в России иностранные компании изучают регионы и смотрят на то, какие преимущества для ведения бизнеса предоставлены в регионах. Российские компании чаще привязаны к конкретному региону, и у них меньше возможности для получения налоговых льгот.