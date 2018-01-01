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      Россия произвела рекордный объем качественной пшеницы

      11:41Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Россия в 2019 г. произвела рекордный объем пшеницы 1-3 классов - более 24 млн тонн качественной пшеницы достаточно и для внутренних потребностей, и для экспортных поставок, сообщил Минсельхоз РФ.

      ТАСС.

      По словам исполнительного директора Союза экспортеров зерна Константина Кореневского, наиболее востребованной на внешних рынках основными странами-импортерами (Турция, Египет, Бангладеш и пр.) является пшеница с содержанием протеина 11,5-12,5%, что соответствует пшенице 4-го класса. Рынок пшеницы более высокого класса крайне ограничен и преимущественно не имеет экономически оправданной премии к цене. Качество российской пшеницы полностью удовлетворяет запросам внешнего рынка.

      Предприятия перерабатывающей промышленности (мукомолы и хлебопеки) отметили, что потребность в пшенице с высоким содержанием клейковины (25% и выше) диктуется рыночным спросом, при этом дефицита в такой пшенице в последние несколько лет они не испытывают. Качество пшеницы и производимой из нее муки приемлемое и полностью отвечает потребностям рынка.

      По информации Роскачества, которое проводило исследования как муки, так и хлеба, в исследованной продукции практически отсутствуют отклонения от заявленной маркировки, качество производимой продукции определено как хорошее.

      В январе текущего года подписана новая Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, в соответствии с которой национальными интересами государства в сфере продовольственной безопасности являются в том числе повышение качества жизни российских граждан за счет достаточного продовольственного обеспечения и обеспечение населения качественной и безопасной пищевой продукцией.

      "Зерно для Российской Федерации является одной из наиболее важных составляющих продовольственной безопасности. Согласно доктрине самообеспеченность России зерном должна составлять не менее 95%. Мы эту цель, конечно, выполняем. По предварительной оценке, в 2019 г. самообеспеченность зерном составляет 154,4%, что позволяет нам работать на внешний рынок. Наряду с объемами необходимо оценить удовлетворенность качеством производимого зерна" - отметила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

      Рубрики: АПК

      Метки: пшеница, АПК

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