OMV: Европа прилагает недостаточно усилий, чтобы защитить "Северный поток-2" от санкций США

Европа предпринимает недостаточно усилий, чтобы защитить многомиллиардный проект "Северный поток-2" от санкций США, заявил председатель правления австрийской компании OMV Райнер Зеле.

Райнер Зеле. Фото: "Газпром"

Москва, 28 января - "Вести.Экономика"."Обстановка с "Северным потоком-2" вызывает у меня обеспокоенность. Как случилось, что вы вкладываете миллиарды евро в проект, который законно одобрен всеми сторонами? А затем этот проект приостанавливают из-за экстерриториальных санкций, которые вводят в одностороннем порядке, не советуясь с Европой. И у меня нет правильного ответа, который Европа могла бы дать в ответ на сложившееся положение", - отметил Зеле, сообщает "Интерфакс"."Мы много говорим об этом. Но, возможно, на деле мы ничего не предпринимаем, а если предпринимаем, то этого недостаточно. Европа должна поддержать строительство "Северного потока-2". Европа должна бороться за независимость энергопоставок на наш континент, так как на кону стоит независимость нашей промышленности", - подчеркнул Зеле.В обсуждении вопроса о сохранении окружающей среды участвует "мало активистов, которые выступали бы за использование газа. Преимущества газа не всегда являются достоянием общественности, поэтому надо говорить об этом", заключил Зеле.В свою очередь председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что, "несмотря на циничные, а можно сказать и хищнические санкции, введенные Соединенными Штатами, он, несомненно будет достроен".Принятые США 20 декабря 2019 г. санкции в отношении судов-трубоукладчиков "Северного потока-2" заставили компанию Allseas остановить укладку газопровода."Северный поток-2" построен на 93%, проложено 2300 км трубы из 2460 км. Россия намерена завершить строительство собственными силами. В 2015 г. "Газпром" купил многоцелевое строительное судно "Академик Черский", которое проходит модернизацию.