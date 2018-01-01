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      OMV: Европа прилагает недостаточно усилий, чтобы защитить "Северный поток-2" от санкций США

      11:45Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Европа предпринимает недостаточно усилий, чтобы защитить многомиллиардный проект "Северный поток-2" от санкций США, заявил председатель правления австрийской компании OMV Райнер Зеле.

      Райнер Зеле. Фото: "Газпром"

      "Обстановка с "Северным потоком-2" вызывает у меня обеспокоенность. Как случилось, что вы вкладываете миллиарды евро в проект, который законно одобрен всеми сторонами? А затем этот проект приостанавливают из-за экстерриториальных санкций, которые вводят в одностороннем порядке, не советуясь с Европой. И у меня нет правильного ответа, который Европа могла бы дать в ответ на сложившееся положение", - отметил Зеле, сообщает "Интерфакс".

      "Мы много говорим об этом. Но, возможно, на деле мы ничего не предпринимаем, а если предпринимаем, то этого недостаточно. Европа должна поддержать строительство "Северного потока-2". Европа должна бороться за независимость энергопоставок на наш континент, так как на кону стоит независимость нашей промышленности", - подчеркнул Зеле.

      В обсуждении вопроса о сохранении окружающей среды участвует "мало активистов, которые выступали бы за использование газа. Преимущества газа не всегда являются достоянием общественности, поэтому надо говорить об этом", заключил Зеле.

      В свою очередь председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что, "несмотря на циничные, а можно сказать и хищнические санкции, введенные Соединенными Штатами, он, несомненно будет достроен".

      Принятые США 20 декабря 2019 г. санкции в отношении судов-трубоукладчиков "Северного потока-2" заставили компанию Allseas остановить укладку газопровода.

      "Северный поток-2" построен на 93%, проложено 2300 км трубы из 2460 км. Россия намерена завершить строительство собственными силами. В 2015 г. "Газпром" купил многоцелевое строительное судно "Академик Черский", которое проходит модернизацию.

      Рубрики: Энергетика, Европа

      Метки: США, санкции, OMV, Райнер Зеле, "Газпром", "Северный поток-2"

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