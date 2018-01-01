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      Украинский "Южмаш" заключил с российским "Альфа-Металлом" договор на поставку алюминия

      12:03Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Украинский "Южный машиностроительный завод им. Макарова" ("Южмаш") заключил с российской компанией "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" договор на поставку алюминия, сообщает "Украина.ру".

      "Южмаш". Фото: news-front.info

      Согласно порталу госзакупок "Прозорро" 15 января стороны подписали договор на поставку металла на 109,5 млн руб.

      "По соглашению, в этом году на украинское предприятие должен поступить алюминиевый прокат общим весом около 88,7 тонны. Завод "Южмаш" входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. С 2017 г. "Южмаш" заключил с "Альфа-Металл" четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн руб.

      В описании прошлогодней закупки было отмечено, что алюминий нужен для изготовления заводом "Южмаш" основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares, главным разработчиком которой является американская компания Northrop Grumman Innovation System", - отмечает "Украина.ру".

      Antares оснащают российскими жидкостными двигателями РД-181.

      Между тем российское НПО "Энергомаш" (входит в "Роскосмос") намерено в этом году отправить в США шесть двигателей РД-180 для использования на космических ракетах-носителях Atlas-5.

      Рубрики: Металлургия, Бывший СССР

      Метки: Украина, алюминий, РД-180, РД-181, Antares, Atlas-5, "Южмаш"

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