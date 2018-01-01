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      "Аэрофлот" в 2019 году увеличил перевозки пассажиров на 9%

      12:36Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Группа "Аэрофлот", крупнейший авиаперевозчик России, в 2019 году увеличила перевозки пассажиров на 9% до 60,7 млн человек.

      "За двенадцать месяцев 2019 г. группа "Аэрофлот" перевезла 60,7 млн пассажиров, что на 9,0% превышает результат 2018 г. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 37,2 млн пассажиров, на 4,1% больше, чем за прошлый год", - сообщается в пресс-релизе компании.

      Пассажирооборот группы увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании — на 3,8%. Предельный пассажирооборот группы увеличился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот компании — на 5,5%.

      Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" снизился на 0,8 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,9%, по компании показатель снизился на 1,3 п.п., до 79,2%.

      Парк воздушных судов

      В декабре 2019 г. из парка группы "Аэрофлот" выведено четыре воздушных судна: Airbus A330-300, Airbus A320, Airbus A319 и DHC-8-200. За тот же период из парка авиакомпании "Аэрофлот" выбыло два воздушных судна: Airbus A320 и Airbus A330-300.

      По состоянию на 31 декабря 2019 г. парк группы "Аэрофлот" и авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 358 и 245 воздушных судов соответственно.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Аэрофлот, пассажирские авиаперевозки

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