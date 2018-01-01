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      Россиянам на заметку: как стать губернатором и получить пенсию в размере 224 тысячи рублей

      12:31Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Министерство труда Омской области назвало законным начисление пенсии в размере 200 тыс. руб. бывшему губернатору области Леониду Полежаеву.

      Леонид Полежаев. Фото: vomske.ru

      В СМИ и Telegram-каналах появились фото документа за подписью министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова. По документу бывший глава области Леонид Полежаев с 1 января 2020 г. начнет получать в качестве надбавки к пенсии ежемесячную пенсию в размере 224 506,83 руб. за выслугу лет.

      Документ вызвал широкий общественный отклик. "В соответствии с действующим законодательством, распоряжением министерства труда и социального развития Омской области от 23 января 2020 г. № 27-р было подтверждено сохранение ранее возникшего права за выслугу лет (назначенного в 2012 г. в связи с прекращением полномочий (Полежаева - прим. ред.)", - заявил Минтруд области, сообщает РИА "Новости".

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      В министерстве подтвердили, что начисление пенсии за выслугу лет производят по указу, принятому в августе 2011 г. во время работы Полежаева губернатором области.

      Министерство напомнило, что в 2016 г. отмечена попытка оспорить начисление пенсий "лицам, замещающим государственные должности Омской области", но Верховный суд подтвердил законность этих выплат, поскольку выплаты "призваны обеспечить социальную защиту", соответствуют квалификации и "ограничениям", которые испытывали получатели выплат во время работы на госдолжностях.

      Полежаев руководил Омской областью с 1990 по 2012 гг. В 2015 г. бывший губернатор Виктор Назаров присвоил Полежаеву звание почетного гражданина Омска.

      Рубрики: Регионы России, Правительство, Парламент

      Метки: пенсия, чиновник, губернатор, Верховный суд, Омск

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