ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Airbus договорился с властями трех стран об урегулировании коррупционного дела

      14:51Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Airbus SE достиг предварительного соглашения с властями Великобритании, Франции и США в рамках многолетнего расследования о взятках и коррупции. Сделка может обойтись европейскому производителю самолетов примерно в $3 млрд, сообщает Bloomberg.

      Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON

      По словам источников агентства, знакомых с ситуацией, об окончательном соглашении может быть объявлено уже на этой неделе.

      Предварительная сделка должна быть одобрена судами и властями трех стран, говорится в заявлении Airbus.

      Ссылки по теме

      Обвинения связаны с использованием посредников для обеспечения заказов на самолеты - практикой, которую Airbus использовал, пытаясь достичь паритета с американским авиастроительным концерном Boeing Co.

      Коррупционная сага Airbus длится уже почти четыре года. Компания сообщила о себе властям в 2016 г., после того как тогдашний генеральный директор Том Эндерс начал внутреннее расследование.

      В том же году британское Управление по борьбе с серьезными мошенничествами (SFO) начало свое расследование, за ним последовал французский регулятор, а в конце 2018 г. - Министерство юстиции США.

      Как сообщали "Вести.Экономика", компания Airbus стала лидером в авиастроительной отрасли, впервые за долгое время обогнав Boeing по числу проданных самолетов.

      По данным источников Reuters, поставки Airbus в 2019 г. выросли почти на 8% и составили 863 самолета. Изменение показателей двух корпораций во многом связано с кризисом Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф и последующим выявлением критических неисправностей.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: США, Airbus, Франция, Великобритания, расследование, соглашение

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить