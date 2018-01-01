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      Рост экспорта швейцарских часов в 2019 году замедлился до минимума за три года

      15:56Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Экспорт швейцарских часов в 2019 г. вырос минимальными темпами за три года, и вспышка коронавируса грозит нанести дополнительный удар по отрасли, пишет Bloomberg.

      Фото: EPA-EFE/GEORGIOS KEFALAS

      В прошлом году экспорт часов увеличился на 2,4% до 21,7 млрд швейцарских франков ($22,4 млрд), свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.

      Экспорт в Гонконг упал на 11%, поскольку массовые протесты в азиатском финансовом центре привели к закрытию магазинов.

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      Швейцарским часовщикам в этом году будет сложно найти рынки, чтобы компенсировать ослабление продаж в Китае, где потребление, вероятно, упадет из-за распространения коронавируса.

      Власти этой страны ограничили поездки 40 млн человек в период празднования Нового года по лунному календарю, пиковый сезон дарения подарков.

      Швейцария экспортировала почти на 50% больше часов в Китай в декабре в преддверии более раннего, чем обычно, китайского Нового года, который в этом году выпал на 25 января.

      Новый тип коронавируса - 2019-nCoV - распространяется быстрыми темпами. Число погибших в результате вспышки вируса выросло до 106, количество заболевших превысило 4,5 тыс.

      Как сообщали "Вести.Экономика", правительство Китая продлило новогодние каникулы на три дня до 2 февраля в попытке сдержать распространение вируса.

      Коронавирус может привести к сокращению доходов компаний, занимающихся производством предметов роскоши, на 8% в этом году, подсчитал аналитик RBC Пирал Дадхания.

      Рубрики: Европа

      Метки: Китай, экспорт, Швейцария, вирус, швейцарские часы

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