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      Россия самостоятельно достроит для Европы газопровод "Северный поток-2"

      12:45Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Россия завершит строительство газопровода "Северный поток-2", заявила зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.

      Фото: "Газпром"

      "Проект "Северный поток-2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной", - отметила Бурмистрова, сообщает "Интерфакс".

      "В 2019 г. мы экспортировали в дальнее зарубежье 199,3 млрд кубометров газа, в том числе 382 млн кубометров в Китай. Это немного, на 1,5%, меньше, чем в рекордном 2018 г., но больше, чем в 2017 г. В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что поставки сохранятся на уровне прошлых лет с корректировкой на погодные условия.

      Полвека назад, когда строились газопроводы в Европу, никто не мог подумать что они могут оказаться разорванными политическими противоречиями. 1 февраля 2020 г. исполнится 50 лет легендарной сделке века - "Газ в обмен на трубы" СССР и ФРГ. За полвека в Германию поставлено более 1 трлн кубометров природного газа. Австрия стала первым нашим партнером в Западной Европе", - заявила Бурмистрова.

      Принятые США 20 декабря 2019 г. санкции в отношении судов-трубоукладчиков "Северного потока-2" заставили компанию Allseas остановить укладку труб. Построено более 2300 км из 2460 км газопровода.

      Россия намерена самостоятельно завершить строительство "Северного потока-2". В 2015 г. "Газпром" купил многоцелевое строительное судно "Академик Черский", которое проходит модернизацию.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: США, санкции, Allseas, "Газпром", "Северный поток-2"

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