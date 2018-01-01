Россия самостоятельно достроит для Европы газопровод "Северный поток-2"

Россия завершит строительство газопровода "Северный поток-2", заявила зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.

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Москва, 28 января - "Вести.Экономика"."Проект "Северный поток-2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной", - отметила Бурмистрова, сообщает "Интерфакс"."В 2019 г. мы экспортировали в дальнее зарубежье 199,3 млрд кубометров газа, в том числе 382 млн кубометров в Китай. Это немного, на 1,5%, меньше, чем в рекордном 2018 г., но больше, чем в 2017 г. В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что поставки сохранятся на уровне прошлых лет с корректировкой на погодные условия.Полвека назад, когда строились газопроводы в Европу, никто не мог подумать что они могут оказаться разорванными политическими противоречиями. 1 февраля 2020 г. исполнится 50 лет легендарной сделке века - "Газ в обмен на трубы" СССР и ФРГ. За полвека в Германию поставлено более 1 трлн кубометров природного газа. Австрия стала первым нашим партнером в Западной Европе", - заявила Бурмистрова.Принятые США 20 декабря 2019 г. санкции в отношении судов-трубоукладчиков "Северного потока-2" заставили компанию Allseas остановить укладку труб. Построено более 2300 км из 2460 км газопровода.Россия намерена самостоятельно завершить строительство "Северного потока-2". В 2015 г. "Газпром" купил многоцелевое строительное судно "Академик Черский", которое проходит модернизацию.