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      Болгария решила отдать США и Азербайджану почти 50% своего газового рынка

      13:24Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Болгария, которая получает почти весь потребляемый газ из России (3 млрд куб. м в год), к концу года намерена получать 50% газа из других источников, заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

      Петкова встретилась в США с замминистра энергетики США Марком Менезесом, замминистра торговли США Дейлом Ташарски, другими чиновниками и представителями СПГ-компаний США, сообщает "Интерфакс".

      "Что касается природного газа, то наша страна продолжит работу по перераспределению источников и маршрутов. Болгария и США имеют широкое поле для сотрудничества в области сжиженного природного газа", - отметила Петкова. К концу года 50% газа в Болгарии поступит из других стран.

      По словам Петковой, из всего объема потребления газа в стране (3 млрд куб. м в год) 50% придутся на поставки газа из Азербайджана по газопроводу TANAP и поставки СПГ.

      В июне 2019 г. Болгария получила первые партии СПГ из США, в 2019 г. страна импортировала 500 млн куб. м газа в виде СПГ.

      Петкова напомнила, что правительство Болгарии приняло решение приобрести через "Булгартрансгаз" 20% в проекте СПГ-терминала под Александруполисом (Греция).

      "Это еще один шаг на пути к выстраиванию общей концепции Балканского газового узла, которая предусматривает развитие связи между газовыми рынками государств Центральной и Восточной Европы посредством строительства и развития газотранспортной инфраструктуры. Сегодня в Хьюстоне болгарские энергетические компании встретятся с производителями СПГ, чтобы обсудить пути расширения сотрудничества в этой области", - заявило Минэнерго Болгарии.

      Петкова поставила Менезеса в известность о ходе выполнения ключевых проектов для Болгарии, в том числе о строительстве соединительного звена между Грецией и Болгарией. "Стратегически важно сохранить ключевую роль Болгарии на газовой карте Европы", - подчеркнула министр.

      Рубрики: Энергетика, Европа

      Метки: Греция, США, Болгария, СПГ, Азербайджан, "Булгартрансгаз"

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