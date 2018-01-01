Чего ждут инвесторы от грядущего финотчета Apple?

Компания Apple готовится обнародовать квартальный финотчет, многие с нетерпением ждут ответа на вопрос, оживила ли продажи купертинского гиганта линейка смартфонов iPhone 11. Именно стремительный взлет акций Apple в основном поддерживал динамику фондового рынка США в течение прошлого года. Apple TV+, носимые устройства и продажи в Китае - среди ключевых тем, на которые направлено внимание инвесторов.

Москва, 28 января - "Вести.Экономика".В преддверии отчетности распространение коронавируса перед китайскими новогодними праздниками поставило под сомнение продажи iPhone в Китае. На Китай, Тайвань и Гонконг пришлось 16,7% совокупного дохода Apple за 2019 финансовый год. К другим крупным брендам с высоким уровнем зависимости дохода от Китая относятся розничные компании, ресторанные бренды и отели, включая Estee Lauder, Nike, Marriott, McDonalds и Starbucks.Китай также ввел ограничения на поездки во время Нового года по лунному календарю, который является одним из главных праздников, когда принято дарить подарки, что может замедлить продажи продуктов Apple. Тем не менее некоторые аналитики полагают, что китайские потребители уже купили подарки, до того как начались ограничения на поездки. Но аналитик Wedbush Дэн Айвс сказал, что на сегодня большая часть продаж iPhone уже совершена до того, как вспышка вируса привела к блокировке крупных городов в Китае.Это будет первый полный квартал, отражающий продажи iPhone 11, поэтому аналитики и инвесторы будут внимательно следить за тем, как продвигаются на рынке новейшие модели, представленные в сентябре. iPhone остается самым важным продуктом Apple и предметом значительного интереса со стороны инвесторов. Но внимание также будет сосредоточено на продажах наушников AirPods, на сервисах, если они будут отражены в отчете, и на спросе в Китае.Акции Apple выросли более чем на 3% в 2020 г. и более чем на 100% по сравнению с результатами за I квартал 2019 г. Рост Apple за последние недели привел к тому, что многие аналитики пересмотрели свои ценовые ориентиры.Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $4,55 по сравнению с $4,18 на акцию годом ранее, сообщает Refinitiv. Выручка, как ожидается, составит $88,5 млрд по сравнению с $84,3 млрд в прошлом году.Акции Apple зависимы и от прогноза на грядущий квартал, объявляемого в ходе финотчета. Пока аналитики прогнозируют продажи на уровне $62 млрд и прибыль на акцию в размере $2,82 согласно исследованию, проведенному Refinitiv. Если Apple сработает ниже прогноза, можно ждать снижения стоимости акций. Помимо цифр, есть еще несколько волнующих инвесторов тем.Аналитик Goldman Sachs Род Холл считает, что любой комментарий Apple о стриминг-сервисе Apple TV+ будет одним из самых интересных пунктов во время объявления финрезультатов. В сентябре Goldman Sachs писали, что то, как Apple отображает скидки на сервис TV+ в своей отчетности, может исказить данные о продаже устройств, что приведет к негативной реакции инвесторов. В Goldman Sachs считают, что в своей отчетности Apple будет отражать бесплатную подписку как скидку в размере $60 на пакет из устройства и услуг. "По сути, метод учета Apple смещает выручку от продажи устройств на сервисы, несмотря на то что клиенты не считают, что платят TV+", — пояснил аналитик Род Холл.Apple ответила на претензии Goldman, заявив, что "не ожидает, что Apple TV+... окажет существенное влияние на наши финансовые результаты". "По мере того как Apple начинает амортизировать затраты на создание оригинального контента, влияние на рентабельность категории "Сервисы" будет внимательно отслеживаться инвесторами", - написал на прошлой неделе аналитик Cowen Криш Санкар.За последние два квартала значительно вырос ли продажи носимых устройств Apple, куда включены наушники Beats и AirPods, часы Apple Watch. Apple не выделяет носимые устройства отдельно: они объединены в категорию Wearables, Home and Accessories, куда входят также такие продукты, как iPod touch, HomePods и сторонние аксессуары, продаваемые Apple. Тем не менее аналитики будут внимательно следить за ним.Как отмечают в IDC, наушники стали новым продуктом для рынка носимых устройств. Начался тренд с того момента, когда несколько производителей убрали разъем для наушников со своих смартфонов, что привело к переходу на беспроводные наушники. Затем продолжилось использование наушников, включающих дополнительные функции, которые расширяют возможности звучания. Затем стали выпускаться наушники разных форм-факторов – от классических вариантов до беспроводных наушников-вкладышей. Наконец, цены на устройства значительно снизились, а некоторые достигли уровня ниже $20. Все это и позволило наушникам занять более половины объема поставок носимых устройств.Драйвером рынка носимых устройств в целом аналитики называют рост числа "умных" помощников дома и на телефоне. Благодаря множеству форм-факторов и наличию "умных" помощников рынок носимых устройств постепенно превращается в категорию устройств массового рынка, а не в категорию товаров для здоровья и фитнеса, уверены эксперты.Лидером рынка стала Apple, и, по мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе снижение цен на часы Apple Watch Series 3, а также запуск AirPods Pro позволят Apple сохранить доминирующую позицию на рынке.Оптимизм инвесторов подпитывается также надеждой на то, что доходы Apple от iPhone останутся устойчивыми и получат новый импульс, когда компания выпустит модели с поддержкой технологии 5G. На данный момент ожидается, что это произойдет в сентябре 2020 г. Эти устройства обеспечат потребителям гораздо более высокую скорость соединения и могут увеличить продажи iPhone впервые за два года.