План ввода земель в оборот в рамках федерального проекта перевыполнен почти на 8%

В 2019 г. план ввода земель в оборот в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" перевыполнен почти на 8%, сообщил Минсельхоз.

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Москва, 28 января - "Вести.Экономика".По итогам реализации в 2019 г. мелиоративных мероприятий в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" общий объем земель, введенных в эксплуатацию в целях культивации экспортно ориентированных агрокультур, составил 41,38 тыс. га – это на 7,9% выше плановых показателей федпроекта.В прошлом году за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем было введено в эксплуатацию 27,37 тыс. га мелиорируемых земель. Более 14 тыс. га земель вовлечено в оборот с помощью проведения культуртехнических мероприятий.Достигнутые показатели стали возможны в том числе благодаря активному взаимодействию федеральных учреждений сферы мелиорации с сельскохозяйственными товаропроизводителями на местах. При этом проводимая работа по привлечению частных инвестиций, а также различных форм софинансирования обеспечила возможность уже с 2020 г. дополнительно выращивать экспортно ориентированную сельхозпродукцию на площади более 3 тыс. га.