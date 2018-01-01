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      План ввода земель в оборот в рамках федерального проекта перевыполнен почти на 8%

      13:04Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". В 2019 г. план ввода земель в оборот в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" перевыполнен почти на 8%, сообщил Минсельхоз.

      Фото: ТАСС.

      По итогам реализации в 2019 г. мелиоративных мероприятий в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" общий объем земель, введенных в эксплуатацию в целях культивации экспортно ориентированных агрокультур, составил 41,38 тыс. га – это на 7,9% выше плановых показателей федпроекта.

      В прошлом году за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем было введено в эксплуатацию 27,37 тыс. га мелиорируемых земель. Более 14 тыс. га земель вовлечено в оборот с помощью проведения культуртехнических мероприятий.

      Достигнутые показатели стали возможны в том числе благодаря активному взаимодействию федеральных учреждений сферы мелиорации с сельскохозяйственными товаропроизводителями на местах. При этом проводимая работа по привлечению частных инвестиций, а также различных форм софинансирования обеспечила возможность уже с 2020 г. дополнительно выращивать экспортно ориентированную сельхозпродукцию на площади более 3 тыс. га.

      Рубрики: АПК

      Метки: сельхозземли, федеральная программа, экспорт АПК

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