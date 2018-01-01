Группа "М.Видео-Эльдорадо" в 2019 году увеличила продажи бытовой техники и электроники на 3,8%

Продажи группы "М.Видео-Эльдорадо", крупнейшего в РФ ритейлера бытовой техники и электроники, выросли по итогам 2019 г. на 3,8% по сравнению с предыдущим годом до 437,5 млрд руб.

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Москва, 28 января - "Вести.Экономика"."Общие онлайн-продажи выросли на 70,2% до 144,0 млрд руб. (с НДС). Доля общих онлайн-продаж в продажах группы составила 32,9%", - сообщается в пресс-релизе группы.Группа расширила сеть на 97 новых магазинов до 1,038 тыс. на 31 декабря 2019 г."Группа "М.Видео-Эльдорадо" в 2019 г. завершила интеграцию бизнеса "Эльдорадо" – мы создали одно юридическое лицо, перевели все операции на единую ERP-систему, реализовали все запланированные синергии и подтвердили эффективность нашей бизнес-модели, в рамках которой два бренда управляются одной компанией и усиливают друг друга", - отметил президент группы "М.Видео-Эльдорадо" Александр Тынкован."В результате группа, в соответствии с озвученными ранее целями, вышла на новый устойчивый уровень прибыльности по показателю EBITDA, а также в декабре 2019 г. вернулась к практике дивидендных выплат. Следующим этапом мы видим реализацию потенциала дальнейшего роста бизнеса при сохранении текущего уровня рентабельности – одного из самых высоких в мире среди публичных компаний сектора потребительской электроники", - подчеркнул он.По данным Gfk, рынок бытовой техники и электроники в России вырос на 2,9% по итогам 2019 г. Группа "М.Видео-Эльдорадо" продолжила опережать рынок и нарастила продажи на 3,8% до 437,5 млрд руб., интегрировав все преимущества онлайн- и офлайн-каналов в рамках единой бизнес-модели."Онлайн-продажи группы выросли на 70% за последний год, достигнув 144 млрд руб., в то время как онлайн-рынок бытовой техники и электроники, согласно Gfk, показал рост на 20%. Уже треть наших общих продаж приходится на онлайн, что говорит об успешной трансформации компании из омниканальной в ONE RETAIL", – заявил Тынкован."Мы можем сравнивать и анализировать поведение клиента и онлайн, и в магазине. Таким образом мы получаем уникальные данные для создания удобной среды и возможности делать индивидуальные предложения для каждого клиента. В прошлом году мы также запустили мобильное приложение "М.Видео", которое было скачано более миллиона раз и имеет один из самых высоких рейтингов в своей категории. Мы планируем дальнейшую цифровую трансформацию нашего бизнеса для будущего роста и повышения эффективности", – подчеркнул главный исполнительный директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Энрике Фернандес."Телеком остается одним из ключевых драйверов рынка электроники. Группа вошла в этот сегмент несколько лет назад и сегодня является одним из основных игроков. Продажи смартфонов "М.Видео-Эльдорадо" в 2019 г. выросли на 17% год-к-году, что выше динамики рынка. Более того, наши клиенты покупают каждое второе устройство с аксессуаром или дополнительной услугой. Этот "экосистемный" подход, в основе которого находятся потребности наших покупателей, позволяет нам укреплять лидерство на рынке и повышать эффективность", – добавил Фернандес.