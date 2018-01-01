Минск учтет мнение Всемирного банка в программе развития страны до 2025 года

Власти Белоруссии учтут "дорожную карту" совместных со Всемирным банком разработок реформ в программе развития страны до 2025 г., заявил первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой.

Москва, 28 января - "Вести.Экономика".В правительстве Белоруссии также заявили, что заместитель премьера сделал это заявление в ходе встречи с региональным директором Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен."Наша "дорожная карта" - документ, который мы не сумели финализировать в период вашей деятельности. Тем не менее я обещаю, что работа, которую мы провели совместно с экспертами, не пропадет. Мы обязательно используем эти результаты при подготовке программы развития Беларуси до 2025 г. абсолютно по всем направлениям: начиная от банковского и финансового сектора и заканчивая повышением эффективности госпредприятий и развитием инструментов социальной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан", - сообщили в пресс-службе белорусского кабмина.Замглавы кабинета министров также подчеркнул, что проекты Всемирного банка в Белоруссии обойдутся в $1,8 млрд, а "следующему региональному директору (Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине) предстоит почетная миссия перешагнуть психологическую отметку $2 млрд".Крутой отметил, что Белоруссия готова нарастить сотрудничество по проектам в области энергоэффективности, "зеленой" экономики, лесного хозяйства, а взаимодействие в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где специалисты Всемирного банка дали рекомендации по снижению объемов перекрестного субсидирования, увеличению прямых доходов бюджета, приносит свои результаты."Это дает хороший результат, мы видим, что доля возмещения гражданами затрат на ЖКУ каждый год в Беларуси растет", - добавил первый вице-премьер.В конце октября 2019 г. в белорусском правительстве заявили о высокой готовности "дорожной карты" реформ, разрабатываемой со Всемирным банком, разработку которой Минск хотел завершить до конца 2019 г.Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович до этого не исключал возможности привлечения средств МВФ для реализации мероприятий этой "дорожной карты". В то же время постоянный представитель ВБ в Белоруссии Александр Кремер заявил, что выделение Всемирным банком финансирования для реформ в Белоруссии связано с наличием у республики совместной программы с Международным валютным фондом.