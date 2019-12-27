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      Лавров: Южный Судан обещал российским компаниям безопасность и хорошие условия работы

      14:00Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Южный Судан обещал российским компаниям, которые намерены работать в этой стране, хорошие условия работы и безопасность, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

      "Нас заверили, что российским компаниям, которые будут приходить в республику Южный Судан, будет обеспечиваться комфортная среда для работы, включая обеспечение безопасности и условия, на которых компании будут договариваться со своими партнерами", - отметил Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Южного Судана, сообщает РИА "Новости".

      Конфликт между властями Южного Судана и повстанцами во главе с Риеком Машаром разгорелся в 2013 г. Машар, занимавший до конфликта пост вице-президента Южного Судана, вынужден скрываться в столице Судана Хартуме.

      В августе 2018 г. правительство Южного Судана и повстанцы подписали в Хартуме окончательный мирный договор, предусматривающий разделение власти и создание к 12 мая 2019 г. правительства национального единства.

      Договор также предполагал возвращение Машара в столицу Южного Судана Джубу и восстановление его в должности вице-президента. В мае 2019 г. власти и повстанцы продлили на шесть месяцев срок создания единого правительства, чтобы решить оставшиеся вопросы.

      Южный Судан отделился от Судана в 2011 г. С 2013 г. в Южном Судане идет кровопролитный вооруженный конфликт между племенем динка, к которому относится президент страны Киир, и племенем нуэр, выходцем из которого является Машар. Более 2 млн человек покинули Южный Судан из-за внутреннего конфликта.

      Рубрики: Африка, Правительство, Парламент

      Метки: Судан, Африка, Сергей Лавров, Южный Судан, Хартум

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