ЦБ пригласил консультантов для продажи банка "ФК Открытие"

Банк России предложил инвестиционным консультантам поучаствовать в выработке предложений по схеме продажи группы "ФК Открытие", следует из сообщения регулятора.

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Москва, 28 января - "Вести.Экономика"."Банк России пригласил инвестиционных консультантов участвовать в подготовке предложений по стратегии выхода из банковской группы ПАО "Банк "ФК Открытие" (Группа "БФКО"). К работе привлекаются как российские, так и иностранные участники финансового рынка, имеющие необходимый опыт проведения сделок на рынках капитала", - сообщается в пресс-релизе ЦБ."Рассматриваются различные варианты продажи долей участия, включая частные и публичные размещения. Сбор предложений продлится до 16 марта 2020 г.", - уточняет ЦБ."Банк России планирует выйти из капитала группы "БФКО" с учетом соблюдения разумного баланса между максимальным возмещением затрат на финансовое оздоровление группы "БФКО" и сроком выхода из нее. Сроком совершения первых сделок по снижению доли участия Банка России, предположительно, будет 2021 г.", - отмечает регулятор."Основными подходами Банка России к определению стратегии выхода из группы "БФКО" предусматривается недопустимость снижения уровня конкуренции в каждом из сегментов финансового рынка, на которых присутствует группа "БФКО", а также максимальная прозрачность процесса выхода Банка России из группы для участников рынка и общества", - заявили в Банке России.ЦБ РФ планирует продать банк "ФК Открытие" в 2021 г. в случае благоприятной конъюнктуры, заявила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы готовим, например, "Открытие" к началу продажи к 2021 г., у нас такие сроки. Но, естественно, все будет зависеть от конъюнктуры, мы не хотели бы продавать с большим дисконтом", - отметила Набиуллина.В мае 2017 г. был принят закон о Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС), создаваемом за счет средств Банка России для санации банков. Такая схема санации предусматривает меры по предупреждению банкротства и урегулированию обязательств санируемых банков, докапитализацию за счет ЦБ. После оздоровления банков ЦБ становится их собственником и намерен продавать их на открытых аукционах.Первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, стал "ФК Открытие" - в августе 2017 г. Затем ФКБС начал санацию других крупных банков - "Бинбанка", "Промсвязьбанка", банка "Траст".В начале 2019 г. завершился процесс объединения "Открытия" и Бинбанка, а затем и санация. Банк России владеет 99,99% объединенной структуры.