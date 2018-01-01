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      Вашингтон подготовил план урегулирования конфликта Израиля с Палестиной

      14:20Распечатать

      Президент США Дональд Трамп и премьер-министр США Беньямин Нетаньяху EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Администрация президента США разработала план по урегулированию ближневосточного конфликта, который предполагает признание суверенитета Израиля над большей частью долины реки Иордан, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

      План Дональда Трампа также содержит карту с новыми предлагаемыми границами Израиля. Как рассказали источники, предполагается, что палестинская сторона, по всей видимости, выступит против. Сам документ должен быть обнародован 28 января.

      Кроме того, источники издания The Jerusalem Post также подтвердили планы США передать суверенитет над большей частью Иорданской долины Израилю, которому также предлагается передать поселения на Западном берегу реки Иордан.

      Границы могут быть проведены таким образом, чтобы страна получила максимальную территорию с минимальным количеством неизраильского населения, чтобы палестинцы обособленно жили в "демилитаризованном государстве", отметило издание.

      Сейчас часть западного берега реки Иордан относится к палестинскому государству. В конце 2016 г. Совбез ООН принял резолюцию с требованием прекратить поселенческую деятельность на этой территории, однако в 2017 г. Израиль санкционировал там масштабное строительство для еврейских поселенцев. Вашингтон в свою очередь признал законность поселений Израиля на данной территории.

      Рубрики: Ближний Восток, США и Канада

      Метки: США, Ближний Восток, Палестина, Израиль

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