"Яндекс.Такси" вновь подала в ФАС ходатайство о покупке группы "Везет"

"Яндекс.Такси" вновь подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство на покупку активов группы "Везет".

Москва, 28 января - "Вести.Экономика"."В конце года мы отозвали ходатайство в ФАС о рассмотрении сделки и подали новое. Это связано с необходимостью предоставления дополнительной информации для анализа состояния конкуренции на рынке, которую затрагивает сделка", - ответили в "Яндекс.Такси" на запрос "Интерфакса"."Яндекс.Такси" заявила о намерении приобрести "Везет" в июле 2019 г. Изначально в состав сделки входили софт и колл-центры "Везет". Финансовые условия сделки предполагали, что до конца 2019 г. акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения KPI.Предполагали, что у "Яндекса" останется 56,2% "Яндекс.Такси", у Uber - 35%, у сотрудников в рамках программы поощрения - 5,3%. Соответствующее ходатайство подали в ФАС.В октябре 2019 г. "Яндекс.Такси" отозвала свое ходатайство и подала новое, внеся в сделку новые активы "Везет", в частности, службу заказа грузоперевозок "Везет Добро". ФАС должна была вынести решение по этому ходатайству до конца 2019 г.Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин подтвердил получение нового ходатайства "Яндекса", заявление рассмотрят в установленные сроки. "Новое ходатайство рассматривается, новое было подано в конце года. Срок рассмотрения стандартный - месяц, при необходимости, с возможностью продления до двух", - отметил Голомолзин.ГК "Везет" основана в 2017 г. после объединения "Сатурна" и Rutaxi, управляет службами заказа такси "Везет", "Такси Сатурн", Fasten и Red Taxi. Службы доступны в 123 городах России.Сделка по объединению прошла при поддержке фонда UFG Private Equity, который вложил в дело около $100 млн. В декабре 2017 г. в ГК "Везет" вошел и вложил деньги фонд Almaz Capital. Летом 2018 г. компания Mail.ru Group предоставила ГК "Везет" заем с правом конвертировать его в долю в бизнесе.В феврале 2018 г. "Яндекс.Такси" и Uber объединили бизнес по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Стороны оценили совместный бизнес почти в $3,8 млрд. Доля "Яндекса" в СП составляет 61%, Uber - 37,96%, еще 1,04% принадлежат сотрудникам СП.Объединенная компания "Яндекс.Такси" и Uber - MLU B. V. - управляет службой онлайн-заказа поездок под брендами "Яндекс.Такси", Uber и Yango.