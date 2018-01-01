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      Грузооборот китайских портов в 2019 году вырос на 8,8%

      14:50Распечатать

      EPA-EFE/ALEKSANDAR PLAVEVSKI

      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Грузооборот китайских портов в 2019 г. вырос на 8,8%, достигнув 13,95 млрд тонн, как показали данные министерства транспорта страны.

      Внешнеторговый грузооборот при этом составил 4,32 млрд тонн, увеличившись на 4,8%.

      Объем контейнерных перевозок в портах Китая в 2019 г. вырос на 4,4% до 261,1 млн двадцатифутовых контейнеров (TEU).

      В начале 2019 г. министерство транспорта начало включать в статистику показатели всех портов страны, а не только крупных, как написали в агентстве "Синьхуа".

      Грузовые перевозки водным транспортом в прошлом году выросли на 6,3%, составив 7,47 млрд тонн, также сообщило ведомство.

      Рубрики: Статистика

      Метки: Китай, КНР, грузооборот

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