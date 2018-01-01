Грузооборот китайских портов в 2019 году вырос на 8,8%

EPA-EFE/ALEKSANDAR PLAVEVSKI

Грузооборот китайских портов в 2019 г. вырос на 8,8%, достигнув 13,95 млрд тонн, как показали данные министерства транспорта страны.

Москва, 28 января - "Вести.Экономика".Внешнеторговый грузооборот при этом составил 4,32 млрд тонн, увеличившись на 4,8%.Объем контейнерных перевозок в портах Китая в 2019 г. вырос на 4,4% до 261,1 млн двадцатифутовых контейнеров (TEU).В начале 2019 г. министерство транспорта начало включать в статистику показатели всех портов страны, а не только крупных, как написали в агентстве "Синьхуа".Грузовые перевозки водным транспортом в прошлом году выросли на 6,3%, составив 7,47 млрд тонн, также сообщило ведомство.